Nitin Gadkari: 135 కిలోల బరువులో 46 కిలోలు తగ్గిన కేంద్ర మంత్రి.. ఎలా తగ్గారో తెలుసా?

Nitin Gadkari Weight Loss: రాజకీయాలు పక్కనపెడితే బీజేపీ సీనియర్ నాయకుడు, కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీకి సంబంధించి వ్యక్తిగత విషయం ఆసక్తికరంగా ఉంది. అధిక బరువుతో బాగా పడిన ఆయన అనంతరం అనూహ్యంగా ఊహించని రీతిలో బరువు తగ్గారు. అది ఎలానో తెలుసుకుందాం.
రాజకీయాల్లో సీనియర్ నాయకుడిగా ఉన్న బీజేపీ నాయకుడు, కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ వ్యక్తిగత విషయం చాలా మందికి ఆసక్తికరం. అధిక బరువుతో బాధపడే ఆయన ఊహించని రీతిలో భారీగా బరువు తగ్గి.. సన్నబడ్డాడు. ఏకంగా 46 కిలోల వరకు బరువు తగ్గారు. 68 ఏళ్ల వయసులో ఆయన 46 కిలోలు ఎలా తగ్గారో.. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకున్నారో తెలుసుకుందాం.
మహారాష్ట్రకు చెందిన నితిన్ గడ్కరీ బీజేపీలో సీనియర్ నాయకుడు, ప్రస్తుతం కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిగా పని చేస్తున్నారు. ఇటీవల ఒక యూట్యూబ్ ఛానెల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తన బరువు తగ్గుదల రహాస్యం వివరించాడు. 46 కిలోల బరువు తగ్గినట్లు తెలిపారు.
'నాకు తెల్లవారుజామున 1 గంట వరకు పని ఉంటుంది. తర్వాత నేను ఉదయం 7 గంటలకు నిద్రలేచి రెండున్నర గంటలు వ్యాయామం చేస్తా. ఇలా చేయడంతో నేను చాలా బరువు తగ్గిపోయా' అని కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తెలిపారు.
'ఒకప్పుడు నా బరువు 135 కిలోలు ఉండేది. ఇప్పుడు నా బరువు 89 కిలోలు ఉంది. కరోనా ఇన్ఫెక్షన్ తర్వాత నేను 46 కిలోలు తగ్గా' అని నితిన్ గడ్కరీ ఆనందంగా చెప్పారు. ఐదేళ్లు బరువు తగ్గడంలో నితిన్ గడ్కరీ అనూహ్య ఫలితాలు సాధించారు. ఇదంతా కూడా రోజువారీ వ్యాయామంతో బరువు తగ్గడం విశేషం.
'ప్రతి రోజూ రెండు నుంచి రెండున్నర గంటలు వ్యాయామం చేస్తా. రోజూ యోగా చేస్తా' అని ఇంటర్వ్యూలో నితిన్ గడ్కరీ తెలిపారు. లోతైన శ్వాస తీసుకోవడం.. వదలుకోవడం అనే సాధనను యోగాలో ప్రాణాయామం అంటారని వివరించారు. యోగాలోని ప్రాణాయామం రోజూ చేయడంతో శరీరంపై ఒత్తిడి తగ్గుతుందని.. మనశ్శాంతి లభిస్తుంది నితిన్ గడ్కరీ వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా శక్తి పెరుగుతుందని చెప్పిన నితిన్ గడ్కరీ తాను యోగాను రోజూ చేస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.
వ్యాయామం ఒక్కటే కాదని.. తీసుకునే ఆహారంలో కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు నితిన్ గడ్కరీ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. రోజూ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలను మాత్రమే తింటున్నట్లు చెప్పారు. కరోనా తర్వాత తాను బరువు తగ్గాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు.. వ్యాయామంతోపాటు ఆహార జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లు ఆ ఇంటర్వ్యూలో నితిన్ గడ్కరీ తెలిపారు. వ్యాయామం, యోగా, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంతో తాను 135 కిలోల బరువులో 45 కిలోలు తగ్గి ఇప్పుడు 86 కిలోలకు చేరినట్లు నితిన్ గడ్కరీ చెప్పారు.