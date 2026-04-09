Weight Loss Summer Drinks: డైట్ లేకుండానే స్లిమ్ అవ్వాలా..ఈ సమ్మర్ డ్రింక్స్ ట్రై చేయండి!

Summer Weight Loss Drinks : ఎండాకాలంలో శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచుకోవడం చాలా అవసరం. అదే సమయంలో బరువు తగ్గాలని అనుకునే వారికి సరైన ఆహారం, పానీయాలు చాలా ముఖ్యమైనవి. కఠినమైన డైట్ అవసరం లేకుండానే, సహజమైన పానీయాలతో కూడా మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఇప్పుడు అలాంటి 7 సమ్మర్ డ్రింక్స్ గురించి సులభమైన తెలుగులో తెలుసుకుందాం.
దోసకాయ నీరు చాలా చల్లగా ఉండే పానీయం. దోసకాయలో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల శరీరాన్ని హైడ్రేట్‌గా ఉంచుతుంది. కొద్ది దోసకాయ ముక్కలను నీటిలో వేసి రోజంతా తాగితే శరీరం తేలికగా అనిపిస్తుంది. ఇది డిటాక్స్ చేయడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.. బరువు తగ్గడంలో ఉపయోగపడుతుంది.  

మజ్జిగ భారతీయ కుటుంబాల్లో చాలా ప్రసిద్ధి పొందిన పానీయం. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మజ్జిగలో ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియా కడుపు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. భోజనం తర్వాత ఒక గ్లాస్ మజ్జిగ తాగితే బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.

మెంతుల నీరు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. రాత్రి మెంతులను నీటిలో నానబెట్టి, ఉదయం ఆ నీటిని ఖాళీ కడుపుతో తాగాలి. ఇది శరీరంలో మెటాబాలిజాన్ని పెంచి, బరువు తగ్గడంలో సహాయం చేస్తుంది.

నిమ్మకాయ మరియు పుదీనా కలిపిన నీరు చాలా రిఫ్రెషింగ్‌గా ఉంటుంది. నిమ్మకాయలో విటమిన్ C ఉండటం వల్ల శరీరానికి శక్తి ఇస్తుంది. పుదీనా చల్లదనాన్ని ఇస్తుంది. ఈ నీటిని ప్రతిరోజూ తాగితే శరీరం హైడ్రేట్‌గా ఉంటుంది.  

ఆపిల్.. దాల్చిన చెక్క కలయిక చాలా ఉపయోగకరం. ఆపిల్‌లో ఫైబర్ ఉండటం వల్ల ఆకలి తగ్గుతుంది. దాల్చిన చెక్క మెటాబాలిజాన్ని పెంచుతుంది. ఈ నీటిని తాగితే ఎక్కువసేపు తృప్తిగా ఉంటుంది, దీంతో బరువు తగ్గడం సులభమవుతుంది.

గ్రేప్‌ఫ్రూట్ నీరు కొంచెం తీపి రుచితో ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో కొవ్వును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. కొన్ని ముక్కలను నీటిలో వేసి తాగితే చాలు.  

ఆరెంజ్ నీరు విటమిన్ C తో నిండిన పానీయం. ఇది మెటాబాలిజాన్ని పెంచి శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. తయారు చేయడం కూడా చాలా సులభం.

