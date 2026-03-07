Women's Day 2026: ఒత్తిడి లేని జీవితం కోసం.. ప్రతి మహిళ రోజూ చేయాల్సిన 7 యోగాసనాలు ఇవే!

Women's Day Special 7 Yoga Practices For Every Woman: మహిళలకు బాధ్యతలు కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటాయి. ప్రత్యేకంగా ఉద్యోగాలు చేసే మహిళలకు అయితే ఇంట్లో పనితోపాటు పిల్లల్ని చూసుకోవడం, ఆఫీస్ వర్క్ బాధ్యతలు కూడా కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటాయి. ఎప్పుడూ కుటుంబసభ్యుల ఆరోగ్యం కోసం తపించిపోయే ఆడవాళ్లు తమ ఆరోగ్యంపై కూడా శ్రద్ధ వహించాలి. ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతిరోజు ఈ 7 యోగాసనాలు వేయాలి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో ఒత్తిడి నుంచి బయటపడతారు.
భుజంగాసన.. ఈ భుజంగాసానను Cobra Pose అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది వెన్ను నొప్పి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. ఛాతి భాగం కాస్త పైకి లేపి ఈ యోగా చేస్తాం. కాబట్టి మన ఊపిరితిత్తులు కూడా విస్తరించి మంచి ఆక్సిజన్ సరఫరా కూడా జరిగిపోతుంది. ఈ భుజంగాసనం వేయడం వల్ల పొత్తి కడుపు కండరాలు కూడా ఉత్తేజితం అవుతాయి. జీర్ణ సమస్యలు తగ్గించి జీవక్రియను పెంచుతుంది.
తడాసనం.. తడాసనం దీన్ని Mountain Pose అని కూడా పిలుస్తారు. తడాసనం అంటే నిటారుగా నిలబడి ఉండాలి. తద్వారా మన భుజాలకు కూడా మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. సహజంగా మన ఛాతి భాగం కూడా విస్తరిస్తుంది. లోతైన శ్వాసకు తోడ్పడుతుంది. అంతేకాదు ఈ తడాసనం వేయడం వల్ల నీరసం కూడా తగ్గిపోతుంది. ప్రత్యేకంగా ఎక్కువ శాతం కూర్చొని వర్క్ చేసే మహిళలకు ఈ తడాసనం ఎంతో ఉపయోగకరం.
బద్ద కోనాసన.. ఈ బద్ద కోనాసనం Butterfly Pose లా వేస్తారు. కూర్చొని పాదాలను దగ్గరగా తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల పొత్తికడుపు భాగంలో కూడా రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుంది. హార్మోనల్ అసమతుల్యత సమస్యను కూడా ఇది తగ్గిస్తుంది. రుతు సమస్యలకు కూడా ఈ ఆసనం మంచి విరుగుడు.
వృక్షాసనం.. ఈ యోగాసనాన్ని Tree Pose అని కూడా పిలుస్తారు. శారీరక దృఢత్వానికి ఉపయోగకరం. వృక్షాసనం ఒక కాలుపై నిటారుగా నిలబడి బ్యాలెన్స్ చేస్తూ వేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఏకాగ్రత కూడా పెరుగుతుంది. ఒత్తిడికి గురైన మహిళలు ఈ ఆసనం వేయడం వల్ల వారికి ఎంతో ఉపశమనంగా ఉంటుంది.
సేతు బందాసనం.. సేతు బందాసనం.. దీన్ని Bridge Pose అని కూడా పిలుస్తారు. అంటే బ్రిడ్జి మాదిరి నడుము భాగం పైకి లేపి ఈ ఆసనం వేస్తారు. కేవలం మెడ, కాళ్ళ సహాయంతో ఈ ఆసనం వేయడం వల్ల థైరాయిడ్ గ్రంథి కూడా ప్రేరేపితం అవుతుంది. శరీర పనితీరును కూడా ఇది మెరుగు చేయడానికి సహాయపడుతుంది. ఎక్కువగా ఒత్తిడితో గురైన ఆడవారు ఈ ఆసనం వేయాలి.
వజ్రాసనం .. వజ్రసనాన్ని Thunder Bolt Pose అని కూడా పిలుస్తారు. ఇదొక అరుదైన యోగ ఆసనం. తిన్న తర్వాత ఈ ఆసనం వేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఇలా కూర్చొని యోగ చేయడం వల్ల జీర్ణ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కడుపులో మంచి బాక్టీరియాకు ప్రేరేపిస్తుంది. అంతేకాదు ఇది మెదడుకు మంచి ఉపశమనం చేసే గుణం కలిగి ఉంటుంది.
శవాసన.. ఏ యోగ వేసిన గాని చివరగా ఈ శవాసనం వేసి పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది మంచి ఉపశమనం కలిగించే ఆసనం. నేలపై ఇలా పడుకోవడం వల్ల శరీరం శ్వాసను గ్రహించడానికి సహాయపడుతుంది. నాడీ వ్యవస్థకు మంచి ఉపశమనం కలిగించి, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. (Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)