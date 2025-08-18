Marwari Business Secrets: మార్వాడీల 7 బిజినెస్ సూత్రాలు.. ఈ సీక్రెట్స్ తెలుసుకుంటే మీరూ బిర్లా, బజాజ్ లు అవ్వొచ్చు..!!

Marwari Business Secrets: మార్వాడీలు అనగానే బంగారం తాకట్టు పెట్టుకుని డబ్బులు ఇచ్చేవారిగనే ఎక్కువ మందికి తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. మార్వాడీలు కూడా కిరాణ కొట్టు మొదలుకుని..స్టీల్, గ్రానైట్ ఒకటా రెండా..డబ్బు ఎక్కుడుందో అక్కడ మార్వాడీల వ్యాపారాలున్నాయి. ఒకప్పుడు పట్టణాలకు మాత్రమే పరిమితమైన ఈ కమ్యూనిటీ ఇప్పుడు తెలంగాణ, ఏపీలోనూ మారు మూల ప్రాంతాల్లో వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. మార్వాడీలు బిజినెస్ లో రాణించడానికి పాటించే సూత్రం ఏంటి. వాటిని మీరు తెలుసుకుంటే గొప్ప వ్యాపారవేత్తగా రాణిస్తారు. ఎలాగో చూద్దాం.
మర్వాడీలు..వ్యాపారం..రెండింటికి దగ్గరి సంబంధించి. మార్వాడీలకు పర్యాయపదం బిజినెస్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. 16వ శతాబ్దం నుంచి బిజినెస్ చేసిన అనుభవం వీరిది. అందుకే మార్వాడీలు సహజంగా వ్యాపారం చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఉద్యోగం చేసే మార్వాడీలు ఉండరు. ఉన్నా వారు ఫైనాన్స్ రంగంలోనే రాణిస్తుంటారు. హార్డ్ వేర్ మొదలుకుని వారు చేయని వ్యాపారం అంటూ ఉండదు.
ఇలా చిన్న వ్యాపారాలే కాదు..మన దేశంలో అతిపెద్ద కంపెనీలు అయిన డీమార్ట్, ఓలా, బిర్లా వంటి ఎన్నో వ్యాపార సామ్రాజ్యాలు మార్వాడీలవే. దేశంలో ఉన్న బిలియనీర్లలో ఒక వంత మంది మార్వాడీలే ఉన్నారు. మార్వాడీలకు బిజినెస్ అనేది తరతరాలుగా వస్తున్న వారసత్వ విద్య అని చెప్పవచ్చు. మీరు కొత్తగా వ్యాపారంలోకి అడుగుపెడుతున్నట్లయితే ఎంబీఏ కాలేజీలో నేర్పని బిజినెస్ పాఠాలు మార్వాడీలను చూసి నేర్చుకోవచ్చు. అవేంటో చూద్దాం.
రిస్క్..మార్వాడీల సక్సెస్ సీక్రెట్: మార్వాడీలు వ్యాపారం చేయాలంటే రిస్క్ తీసుకునేందుకు కూడా వెనకాడరు. ఏదైనా కొత్త బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే రిస్క్ తీసుకుని పెట్టుబడి పెతారు. నో రిస్క్..నో రస్క్ స్ట్రాటజీ మార్వాడీలది. ఏదైనా కొత్త బిజినెస్ వస్తుందంటే వీళ్లే ముందు ఎంటర్ అవుతుంటారు. ఎందుకంటే కాంపిటేషన్ లేనప్పుడే రంగంలోకి దూకితే సక్సెస్ అవ్వొచ్చు అనేది వీరి సిద్ధాంతం. వ్యాపారం చేయడం మీ లక్ష్యం అయితే ముందు నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఇదే.
ఖర్చు అదుపులో ఉంటే అదే లాభం మార్వాడీల బిజినెస్ లో అతి ముఖ్యమైంది..అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండటం. అవసరం అయితేనే ఖర్చు చేస్తారు. ఖర్చు తగ్గించడం అంటే లాభం తీసుకోవడం అని నమ్ముతుంటారు. మనం డీమార్ట్ షాప్ చూస్తే ఆ విషయం అర్థమవుతుంది. మీరు నేర్చుకోవాల్సిన విషయం అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండటం.
కుటుంబ బలం మార్వాడీలు తమ వ్యాపారంలో కుటుంబ సభ్యులనే భాగస్వాములను చేసుకుంటారు. ఒక వ్యక్తి వ్యాపారం మొదలుపెట్టి నిలబడ్డ తర్వాత అన్న, తమ్ముడు ఇలా అందర్నీ వ్యాపారంలో భాగం చేసుకుంటారు. 17ఏళ్లు రాగానే పిల్లలకు వ్యాపారంలో మెళకువలు నేర్పిస్తుంటారు. అందుకే మార్వాడీలకు చదువుపై ఆసక్తి ఉండదు. తమ వ్యాపారాలే తమ పిల్లలకు ఎంబీఏ కాలేజీలు.
ధనమే అన్నింటికీ మూలం మార్వాడీలు డబ్బులను ప్రేమిస్తూ పూజిస్తారు. తమ పిల్లలకు సైతం అదే నేర్పిస్తుంటారు. ఒక రూపాయి కూడా వేస్ట్ చేయరు. డబ్బు పెట్టుబడి పెడితే ఇంకో రూపాయి తీసుకురావాలనే ఆలోచనలో వారుంటారు. పెద్దగా డబ్బును ఖర్చు చేస్తూ వ్యాపారం చేయరు. పద్దతిప్రకారం డబ్బును పెట్టుబడి పెతారు.
ట్రెండ్ ఈజ్ నాట్ యువర్ ఫ్రెండ్ మార్వాడీ ట్రెండ్ ను పట్టుకుని దాని వెనకాల పరుగెత్తరు. తాము వేచి చూసి ముందుగా ఎంటర్ అయి ఓ ట్రెండ్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఒక ప్రాంతం డెవలప్ కానప్పుడే అక్కడ స్థలాలు కొంటారు. కొన్నాళ్లకు ఆ ఏరియాలో డెవలప్అయ్యాక అక్కడ వ్యాపారం ప్రారంభిస్తారు. ఇదే వారిబిజినెస్ స్ట్రాటజీ. ఇది లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రాటజీ.
బాధ్యతలను అప్పగింత మార్వాడీలు ఎన్ని వ్యాపారాలు చేసిన వారి బాధ్యతలనుసరిగ్గా నిర్వర్తిస్తారు. నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం మాత్రంఇతరులకు ఇవ్వరు. ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా పట్టు నిలబెట్టుకుంటారు.
మంచి సంబంధాలు మార్వాడీలు తమ సాటి మార్వాడీని పూర్తిగా నమ్ముతారు. ఒకరికి ఒకరు సహాయం చేసుకుంటాంరు. ఇది వారికి పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పవచ్చు. వారికి మనీ రొటేషన్ సులభంగా జరుగుతుంది. సులభంగా వారు చేసే వ్యాపారానికి మద్దతు ఉంటుంది. వ్యాపార రంగంలోకి అడుగుపెట్టేవారు ముఖ్యంగా పబ్లిక్ రిలేషన్స్. అది మార్వాడీలను చూసి నేర్చుకోవాలి.