World Health Day 2026: వంద ఏళ్లు ఆరోగ్యంగా జీవించాలా? ప్రతిరోజూ ఇవి తప్పక చేయండి!

7 Daily Habits For Healthy Life: నేడు ఏప్రిల్ 7వ తేదీ అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య దినోత్సవం 2026.  అయితే ప్రజల్లో ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచడానికి ఆరోగ్య సమస్యల నివారణకు ఈ రోజున నిర్వహిస్తారు. ప్రతిరోజు మన డైలీ డైట్ లో కొన్ని అలవాట్లు చేసుకోవడం వల్ల వందేళ్లు బతకవచ్చు. అవేంటో తెలుసుకుందాం. 
 
 ఉదయం నీటితో ప్రారంభించండి..  ప్రతిరోజు ఉదయం లేవగానే బ్రష్ చేసుకున్న తర్వాత పరగడుపున ఒక గ్లాసు నీళ్లు తీసుకోవాలి. దీని వల్ల జీవక్రియ వేగవంతమవుతుంది. శరీరంలో ఉన్న విష పదార్థాలు కూడా బయటకు వెళ్తాయి. ఇలా నీళ్లు తీసుకోవడం వల్ల కడుపుకు కాస్త ఉపశమనంగా ఉంటుంది. డిహైడ్రేషన్ గురవ్వకుండా ఉంటారు.

 ఎక్సర్ సైజ్ తప్పనిసరి..  ప్రతిరోజు శారీరక శ్రమ అనేది మన జీవితంలో ఒక భాగం కావాలి. దీర్ఘకాలికంగా రక్తంలో చక్కెర మాత్రమే కాదు రక్తపోటు కూడా అదుపులో ఉంటుంది. కండరాలు కూడా బలంగా మారుతాయి. ప్రతిరోజు వ్యాయామం చేయటం వల్ల మీ గుండె కూడా దృఢంగా ఉంటుంది. 

 సమతుల ఆహారం..  ఉదయం బ్రేక్ ఫాస్ట్ పొరపాటున కూడా స్కిప్ చేయకండి. మనం తీసుకునే ఆహారం రోజంతా ప్రభావం పడుతుంది. అంతేకాదు శక్తిని ఏకాగ్రతను కూడా పెంచుతుంది. ఉదయం తీసుకునే ఫుడ్ అల్పాహారం సమతూలంగా ఉండేలా చూడాలి .

 సరైన ఆహారపు అలవాట్లు  ఇది ఎంతో ముఖ్యం. మనమేం తింటున్నాము అనేది కీలకం.  సమతుల ఆహారం జీవక్రియ మెరుగయ్యాలా ఉండాలి. మన ఆరోగ్యానికి అనుగుణంగా డైట్ లో విటమిన్స్, ఖనిజాలు చేర్చుకోండి. అతిగా ఏది తినకూడదు .

 సరైన నిద్ర..  నిద్రకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ప్రతిరోజు పెద్దలు కనీసం 8 గంటల నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నించండి. దీనివల్ల ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది. అంతేకాదు జ్ఞాపకశక్తి దెబ్బ తినకుండా ఉంటుంది. 

 నో ప్రాసెస్ ఫుడ్..  మీ డైలీ డైట్ లో ప్రాసెస్ ఆహారాలు లేకుండా చూసుకోవాలి. దీనివల్ల గుండె సమస్యలు వస్తాయి. అందుకే డయాబెటిస్ బారిన కూడా పడతారు. కేవలం పండ్లు ,గింజలకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. 

 కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యత..  మన డైలీ అలవాట్లలో కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం ఎంతో మంచిది. దీని వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. ఎప్పుడు బిజీగా ఉండకుండా కుటుంబ సభ్యులు స్నేహితులతో మెలగండి. దీనివల్ల ఒత్తిడి నుంచి బయట పడతారు.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన వైద్య సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)

World Health Day 2026 daily healthy habits how to live 100 years healthy healthy lifestyle tips 2026 morning routine for health best daily routine for long life

