/7-day no sugar diet: గుండె ఆరోగ్యానికి 7 రోజుల నో షుగర్ డైట్ ప్లాన్.. రోజువారీగా ఏమి తినాలో తెలుసుకోండి!

7-day no sugar diet:గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి, శరీరంలో వాపును తగ్గించడానికి పోషకాహార నిపుణులు 7 రోజుల నో షుగర్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డైట్ ప్లాన్ను సూచిస్తున్నారు. ఈ డైట్లో ప్రోటీన్, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలకు ప్రాధాన్యం యువతమే కాకుండా అదనపు చక్కెర, ఎక్కువ ఉప్పు, అధిక కొవ్వు ఉన్న ఆహారాలను దూరం పెట్టడం విశేషం.
ఉదయం: బెర్రీ, అవకాడో, పాలకూర స్మూతీ. మధ్యాహ్నం: శనగలు, ట్యూనా సలాడ్, బ్లూబెర్రీలు. రాత్రి: బాల్సామిక్ చికెన్, ఆస్పరాగస్, సలాడ్. స్నాక్స్: బాదం, కాటేజ్ చీజ్, పియర్.
ఉదయం: బ్రెయిన్ హెల్తీ స్మూతీ. మధ్యాహ్నం: చికెన్, క్యాబేజీ, వైట్ బీన్ సూప్, ఒక నారింజ. రాత్రి: సాల్మన్ చేప, బ్రస్సెల్స్ స్ప్రౌట్స్. స్నాక్స్: గ్రీక్ యోగర్ట్, చియా జామ్, రాస్బెర్రీలు, బాదం, చెర్రీలు.
ఉదయం: గ్రీక్ యోగర్ట్, చియా జామ్, పీచ్, నట్స్. మధ్యాహ్నం: చికెన్-బీన్ సూప్, ఒక నారింజ. రాత్రి: గ్రీన్ గాడెస్ చిక్పీ బౌల్. స్నాక్స్: కాటేజ్ చీజ్, అరటిపండు, ఆల్మండ్ బట్టర్.
ఉదయం: బెర్రీ-అవకాడో స్మూతీ. మధ్యాహ్నం: చికెన్-బీన్ సూప్, చెర్రీలు. రాత్రి: టమాటా-పప్పు రటాటూయ్, గ్రీన్ బీన్స్. స్నాక్స్: గ్రీక్ యోగర్ట్, బాదం, కాటేజ్ చీజ్.
ఉదయం: బ్రెయిన్ హెల్తీ స్మూతీ. మధ్యాహ్నం: చికెన్-బీన్ సూప్, చెర్రీలు. రాత్రి: శనగలు, టమాటాలతో స్టఫ్ చేసిన స్వీట్ పొటాటో. స్నాక్స్: కాటేజ్ చీజ్, అరటిపండు, గ్రీక్ యోగర్ట్.
ఉదయం: గ్రీక్ యోగర్ట్, పీచ్, నట్స్. మధ్యాహ్నం: హై ప్రోటీన్ వెజిటబుల్ సలాడ్. రాత్రి: హై ప్రోటీన్ డిల్ చికెన్ ఓర్జో. స్నాక్స్: కాటేజ్ చీజ్, అరటిపండు, ఆల్మండ్ బట్టర్.
ఉదయం: బెర్రీ-అవకాడో-పాలకూర స్మూతీ. మధ్యాహ్నం: హై ప్రోటీన్ వెజిటబుల్ సలాడ్. రాత్రి: పిస్తా క్రస్ట్ హాలిబట్ చేప, బీన్ సలాడ్. స్నాక్స్: బాదం, కాటేజ్ చీజ్, అరటిపండు.
ఈ 7 రోజుల ఆహార ప్రణాళికలో అదనపు చక్కెర ఉండదు. ఫైబర్, ప్రోటీన్, మంచి కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. అలాగే కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది. శరీరంలో వాపు తగ్గడంతో పాటు దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల ప్రమాదం కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఏదైనా ప్రత్యేక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ డైట్ ప్రారంభించే ముందు వైద్యుడు లేదా పోషకాహార నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.