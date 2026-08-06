/వర్షాకాలంలో కుండీల్లోనే పెంచుకోగలిగే 7 మొక్కలు.. ఇంట్లోనే ఫ్రెష్ కూరగాయలు!

ఇంట్లో చిన్నపాటి మొక్కలు పెంచుకోవడం చాలామందికి అలవాటే, అయితే ఈ వర్షాకాలంలో టమాటా, మెంతి, పచ్చిమిర్చి, పుదీనా, పాలకూర వంటి కూరగాయల మొక్కలను సులభంగా పెంచుకోవచ్చు. వాటి గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఇంటికి గార్డెన్ ఉంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది.. పరిసరాల్లో మొక్కలు ఉంటే ఆ ఇంటికే ప్రత్యేకమైన అందం వస్తుంది. అంతేకాకుండా, కొన్ని రకాల కూరగాయల మొక్కలను పెంచడం వల్ల ఇంట్లోనే తాజా కూరగాయలు లభిస్తాయి. ఎండాకాలమే కాకుండా, వర్షాకాలంలో కూడా కొన్ని మొక్కలను పెంచుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఇంట్లో ఎప్పుడూ తాజా కూరగాయలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
పాలకూరలో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. దీనిని ఇంటి బాల్కనీలో సులభంగా పెంచుకోవచ్చు. ఈ వర్షాకాలంలో మాయిశ్చర్ ఉండే మట్టిలో పాలకూరను పెంచడం వల్ల ఆకుకూర బాగా పెరగడమే కాకుండా, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయి.
మెంతికూరను కూడా ఇంటి బాల్కనీలో సులభంగా పెంచుకోవచ్చు. సాధారణంగా మెంతులను నానబెట్టి ఉదయాన్నే చల్లితే, అవి సులభంగా పెరుగుతాయి. కేవలం నాలుగు వారాల్లోనే మీ ఇంట్లో మెంతికూర అందుబాటులోకి వస్తుంది. దీనిని ఎవరైనా సులభంగా ప్రారంభించవచ్చు.
కొత్తిమీరను కూడా ధనియాలను నానబెట్టి, క్రష్ చేసి సులభంగా పెంచుకోవచ్చు. ఇంటి బాల్కనీలోని ఏ కుండీలోనైనా ఇది త్వరగా పెరుగుతుంది. కొత్తిమీర ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది, దీనిని మనం సలాడ్లు, సూప్లు, వివిధ రకాల కూరల్లో వాడుతుంటాం.
పచ్చిమిర్చిని కూడా కంటైనర్లలో సులభంగా పెంచుకోవచ్చు. డ్రైనేజీ సౌకర్యం బాగుంటే, రోజుకు సుమారు 6 గంటల పాటు ఎండ తగిలేలా చూస్తే, పచ్చిమిర్చి మొక్కలు ఇంట్లోనే బాగా పెరుగుతాయి. ఈ వర్షాకాలంలో వీటి విత్తనాలను నాటడం మంచిది.
చూడటానికి చిన్నగా ఉన్నా, చెర్రీ టమాటా చాలా రుచిగా, ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది. మీ ఇంటి గార్డెన్లో చిన్న కుండీలో కూడా ఈ చెర్రీ టమాటాలను ఈ వర్షాకాలంలో సులభంగా పెంచుకోవచ్చు.
బెండకాయ కూడా చాలా ఆరోగ్యకరమైనది అనేది చాలా మందికి తెలుసు. దీనిని మనం క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఇది పిల్లలకు కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ప్రస్తుత వాతావరణంలో బెండకాయ మొక్కలు సులభంగా పెరుగుతాయి. దీనితో వివిధ రకాల వంటకాలు చేసుకోవచ్చు.
కొత్తిమీరతో పాటు పుదీనా కూడా బాల్కనీలో సులభంగా పెరుగుతుంది. పుదీనాను కాడల ద్వారా కూడా పెంచుకోవచ్చు. కాడలను కింది భాగంలోని ఆకులను తొలగించి, పైభాగాన్ని నీటిలో ఉంచాలి. లేదా ఒక రోజు ఫ్రిజ్లో ఉంచిన తర్వాత నాటితే, ఈ వర్షాకాలంలో పుదీనా మొక్కలు సులభంగా పెరిగిపోతాయి.