Lower Cholesterol Foods: మనలో చాలా మంది కొలెస్ట్రాల్ అంటే భయపడతాం. అయితే శరీరానికి కొంతమేర కొలెస్ట్రాల్ అవసరం. కానీ చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) ఎక్కువైతే హృద్రోగాల ప్రమాదం పెరుగుతుంది. మంచి వార్త ఏమిటంటే..మన వంటగదిలోనే కొలెస్ట్రాల్‌ను సహజంగా నియంత్రించే ఆహారాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ అలాంటి 7 ఆహారాలు గురించి తెలుసుకుందాం.
1 /7

ఓట్స్‌లో బీటా-గ్లుకాన్ అనే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను శరీరం నుండి బయటకు పంపే పనిని చేస్తుంది. ఉదయాన్నే తేనె.. కాయలు.. పండ్లతో కలిపిన ఓట్స్ తింటే కడుపు నిండిపోతుంది..అలాగే హృదయ ఆరోగ్యం కూడా మెరుగవుతుంది.

2 /7

ఈ చిన్న విత్తనాల్లో ఓమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మరియు లిగ్నాన్స్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి ఇన్‌ఫ్లమేషన్ తగ్గించడంలో.. మంచి కొలెస్ట్రాల్ (HDL) పెంచడంలో సహాయపడతాయి. వీటిని పెసర పప్పు, పెరుగు.. స్మూతీ లేదా రోటీ పిండిలో కలపవచ్చు. మెరుగైన ఫలితాల కోసం దంచిన ఫ్లాక్స్ సీడ్స్ ఉపయోగించాలి.

3 /7

వెల్లుల్లిలో ఉండే అలిసిన్ అనే పదార్థం LDL ను తగ్గిస్తుంది. ప్రతి రోజు ఒక వెల్లుల్లి రెబ్బ తింటే హృదయానికి రక్షణ కలుగుతుంది. దాన్ని తేనెతో కలిపి తినడం కూడా మంచిదే. ఇది యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉండి.. శరీరంలోని ఇన్‌ఫ్లమేషన్ తగ్గిస్తుంది.  

4 /7

మునుపు “కొవ్వు ఎక్కువ” అని తప్పుగా భావించిన ఈ పండు ఇప్పుడు హృదయానికి మిత్రుడిగా గుర్తించబడింది. అవకాడోలో ఉండే మోనోఅన్‌స్యాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను పెంచుతాయి. టోస్ట్‌పై స్ప్రెడ్‌గా, సలాడ్‌లో లేదా చట్నీగా తీసుకోవచ్చు.

5 /7

గ్రీన్ టీ లో ఉన్న కాటెకిన్స్ అనే పదార్థాలు రక్తనాళాల్లో కొవ్వు పేరుకుపోకుండా కాపాడతాయి. రోజుకు రెండు కప్పుల గ్రీన్ టీ తాగడం ద్వారా చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది..శరీరానికి తేలికగా ఉంటుంది.

6 /7

ఆమ్లాలో విటమిన్ C..యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తనాళాలను శుభ్రంగా ఉంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. ఉదయాన్నే తాజా ఆమ్లా జ్యూస్ లేదా భోజనం తర్వాత ఆమ్లా క్యాండీ తినడం చాలా మంచిది. ఇది ఇమ్యూనిటీని పెంచి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.  

7 /7

రాజ్మా, చనాలు, ముసూరి పప్పు వంటి పప్పులు సాలబుల్ ఫైబర్ మరియు ప్లాంట్ ప్రోటీన్తో నిండిపోయి ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి.. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను సరిచేస్తాయి. ఒక బౌల్ దాల్ లేదా రాజ్మా సలాడ్ ప్రతిరోజూ తినడం హృదయ ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది.

