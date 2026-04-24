Badrinath Temple Facts: బద్రీనాథ్ ఆలయం వెనుక ఉన్న ఈ 7 రహస్యాలు తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు! ఆఖరిది అస్సలు నమ్మలేరు!

7 Unknown Badrinath Facts: ప్రతి ఏడాది మాదిరి ఈసారి కూడా బద్రీనాథ్ ఆలయ ద్వారాలు భక్తుల కోసం తెరుచుకున్నాయి. ఈ ఆలయం ప్రతి ఏడాది ఆరునెలలు మూసి ఉంటుంది. ఏప్రిల్ 23వ తేదీ ఉదయం 6 గంటల నుంచే భక్తులు స్వామివారి దర్శనం కోసం భక్తులు పోటెత్తారు. ఛార్ధామ్ యాత్రలో భాగంగా బద్రీనాథ్ ఆలయాన్ని కూడా సందర్శిస్తారు. దీనిని 'భూలోక వైకుంఠం' అని కూడా పిలుస్తారు. అయితే బద్రీనాథ్ గురించి తెలియని కొన్ని రహస్యాలు ఉన్నాయి.
బద్రీనాథ్ ఆలయం అలకనంద ఒడ్డున నర,నారాయణులు అనే రెండు పర్వతాల మధ్య నెలకొన్న అద్భుతమైన ఆలయం. ఇక్కడ వారిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తారు.
అంతేకాదు ఈ ఆలయంలో విష్ణుమూర్తి విగ్రహం శాలిగ్రామశిలతో చెక్కబడి ఉంటుంది. ఈ బద్రీనాథ్ ఆలయానికి వచ్చి మొక్కుకున్న భక్తుడు ప్రతి కోరిక తీరుతుందని, లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుందని భక్తుల నమ్మకం.
బద్రీ నాథ్ ఆలయం పూజ సమయంలో శంఖం ఊదడం నిషిద్ధం. మత గ్రంథాల ప్రకారం ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి తపస్సు చేస్తుంది. శంఖచూర్ణుడు అనే రాక్షసుడిని విష్ణుమూర్తి చంపినప్పుడు లక్ష్మీదేవి ధ్యానానికి భంగం కలుగుతుందని ఇక్కడ శంఖం ఊద లేదు అప్పటి నుంచి దీన్ని పాటిస్తారు.
పురాణాల ప్రకారం శంకరాచార్యులు అలకనంద నదిలో ఈ శాలిగ్రామ శిలతో చేసిన బద్రి నారాయణస్వామి నల్లరాతి విగ్రహాన్ని కనుగొన్నారు అని చెబుతారు.
కొన్ని గ్రంథాల ప్రకారం కలియుగం లో నర నారాయణల పర్వతాలు కలిసిపోయినప్పుడు బద్రీనాథ్ వెళ్లే మార్గం కూడా మూసుకుపోతుంది.
ఈ బద్రీనాథ్ ఆలయ ద్వారపాలకుడు ఘంటా కర్ణుడు శివ భక్తుడిగా పరిగణిస్తారు. ఈ ఆలయం దర్శించకోవాలంటే ముందుగా ఆయన అనుమతి తప్పనిసరి.
బద్రీనాథ్ ఆలయం ఆరు నెలలకు పాటు మూసి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు తెలియని మరో రహస్యం ఏంటంటే? ఈ ఆలయం ఒక తాళంతో కాదు.. మూడు తాళాలతో మాత్రమే తెరుచుకుంటుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)