Snake found in ap: బాప్ రే.. కోనసీమలో బైటపడ్డ 70 ఏళ్ల నాగుపాము.. స్నేక్ క్యాచర్ ఏంచెప్పాడో తెలుసా..?

Big Cobra found in Kona Seema: కోనసీమలోని గడ్డివాములో భారీ సర్పం కన్పించడంతో వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ కు స్థానికులు సమాచారం అందించారు .అయితే.. అది చాలా పొడవుగా, చూస్తేనే ఎంతో భయంకరంగా ఉందని స్నేక్ క్యాచర్ చెప్పాడు. అతని మాటలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
సాధారణంగా వర్షాకాలంలో, చలికాలంలో పాములు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తాయి. అంతేకాకుండా పాము వెచ్చగా ఉండే ప్రదేశాల్లో నక్కిదాక్కుంటాయి. అందుకే తరచుగా పాములు సోఫాల్లో, బెడ్ షిట్లలో, బైక్ లోని డిక్కీల్లో కన్పించిన ఘటనలు కొకొల్లలు.
అంతే కాకుండా గడ్డివాముల్లో, ఎక్కువగా గుబురుగా ఉన్న చెట్లలో కోబ్రాలు దాక్యుంటాయి. అందుకే ఇంటి చుట్టుపక్కల క్లీన్ గా ఉంచుకొవాలని నిపుణులు చెబుతారు. గోడలకు రంధ్రాలు ఉండకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాలని కూడా చెబుతారు.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఏపీలోని కోనసీమలో భారీ నాగు ఒకటి బైటపడింది. కోనసీమ జిల్లాలో ముమ్మిడివరం మండలంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా ఉన్న గడ్డివాము వద్ద గడ్డి లాగుతుండగా అకస్మాత్తుగా ప్రత్యక్షమైన భారీ నాగు పాము స్థానికులను భయభ్రాంతులకు గురిచేసింది.
వెంటనే స్థానికులు పాములను పట్టుకునే స్థానిక స్నేక్ క్యాచర్ గణేష్ వర్మకు సమాచారమిచ్చారు. వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్న వర్మ ఎంతో చాకచక్యంగా ప్రమాదరకరమైన ఆ నాగుపామును పట్టుకుని బంధించాడు.
అయితే.. అతను మాట్లాడుతూ.. ఇది చాలా భయంకరమైన పాముగా స్నేక్ క్యాచర్ గణేష్ చెప్పాడు. ఈ పాముకు 70 ఏళ్లు ఉండొచ్చని స్నేక్ క్యాచర్ చెప్పడం ప్రస్తుతం నెట్టింట చర్చనీయాంశంగా మారింది.
నాగుపాముల సహజ ఆయుష్షు 15–20 సంవత్సరాలు మాత్రమే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చాలా అరుదుగా పాములు 25–30 సంవత్సరాలు బతుకుతాయంటారు. కానీ ఈ సర్పం గురించి స్నేక్ క్యాచర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై నెట్టింట రచ్చ మొదలైంది. కొంతమంది స్నేక్ క్యాచర్ వ్యాఖ్యల్నికొట్టిపారేస్తున్నారు. పాములు అసలు.. 70 ఏళ్లు నాగుపాములు బతికే అవకాశాలే ఉండవంటూ తెల్చేస్తున్నారు.