English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Motorola Edge 70 Fusion ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ లీక్‌!

Motorola Edge 70 Fusion ఫోన్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ లీక్‌!

Motorola Edge 70 Fusion: మార్కెట్‌లోకి మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్స్ త్వరలో విడుదల కాబోతోంది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతోంది. ఇందులో ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ప్రీమియం ఫీచర్లు లభించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Motorola Edge 70 Fusion: భారత మార్కెట్‌లోకి అతి త్వరలోనే మోటరోలా కంపెనీ కొత్త మొబైల్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అత్యంత ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇది మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్‌ పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎన్నో రకాల అడ్వాన్సుడ్ ఫీచర్లతో విడుదల అయ్యేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ కు సంబంధించిన అద్భుతమైన ఆఫర్స్ వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
1 /5

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన వివరాలు విడుదలకు ముందే సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. ఈ ఎడ్జ్ 70 సిరీస్‌కు సంబంధించిన  స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను కంపెనీ గత ఏడాది మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశపెట్టిన సంగతి తెలిసిందే.. అయితే, మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ మొబైల్ మాత్రం విడుదల చేసేందుకు కాస్త వెనకాడింది.. 

2 /5

మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్ (Motorola Edge 70 Fusion) స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ అతి త్వరలోనే భారత మార్కెట్‌లోకి అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. లీకైన వివరాల ప్రకారం ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎన్నో రకాల అత్యాధునిక ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో ప్రత్యేకమైన కెమెరా మాడ్యూల్ ని కలిగి ఉండడమే కాకుండా.. LED ఫ్లాష్ ఉండబోతోంది   

3 /5

అలాగే ఈ మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్‌  స్మార్ట్‌ఫోన్ వెనక భాగంలో స్పెషల్ లోగో కూడా లభిస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s జెన్ 4 ప్రాసెసర్‌తో లాంచ్ కాబోతోంది. దీంతోపాటు 68 W ఛార్జింగ్‌కు  సపోర్టుతో పాటు 7,000 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 6.78-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్‌ప్లేతో విడుదల కాబోతోంది.  

4 /5

ఈ మోటరోలా ఎడ్జ్ 70 ఫ్యూజన్‌ (Motorola Edge 70 Fusion) స్మార్ట్ ఫోన్ వెనక భాగంలో స్పెషల్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది.. ఇందులో భాగంగా 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, అదనంగా మరో రెండు కెమెరాలు లభించబోతున్నాయి. ఇక ఇందులో ప్రత్యేకంగా ఫ్రంట్ భాగంతో 32-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.   

5 /5

గత ఏడాది డిసెంబర్‌లో విడుదలైన మోటార్ల ఎడ్జ్ 70 స్మార్ట్‌ఫోన్ 6.7-అంగుళాల AMOLED ఫ్లాట్  డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1,600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్టుతో లభిస్తుంది. అదేవిధంగా ఇది వెనక భాగంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 5,000 mAh బ్యాటరీ 68 W టర్బోపవర్, 15 W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్టుతో లాంచ్ అయింది..  

Motorola Edge 70 Motorola Edge Fusion Edge 60 Fusion Motorola 70 Fusion News

Next Gallery

Uttar Pradesh missing girl: మంచంపై 5 అడుగుల పాము చర్మం.. కలకలం రేపిన యువతి మిస్టరీ.. అచ్చం నాగిని లాగానే!