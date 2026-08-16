Oppo A6c At Low Price On Flipkart: భారత మార్కెట్లో విడుదలైన Oppo A6c స్మార్ట్ఫోన్ పై అద్భుతమైన ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఫ్లిప్కార్ట్లో ఏకంగా 43 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి..
Oppo A6c At Low Price On Flipkart: భారీ బ్యాటరీతో పాటు అద్భుతమైన ఫీచర్స్ కలిగిన మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ప్రముఖ ఈ కామర్స్ దిగ్గజం ఫ్లిప్కార్ట్ అదిరిపోయే శుభవార్తను అందించింది.. Oppo కంపెనీ ఇటీవలే మార్కెట్లోకి విడుదల చేసిన Oppo A6c స్మార్ట్ఫోన్ పై అద్భుతమైన స్పెషల్ ఆఫర్స్ ను పరిచయం చేసింది. ఈ మొబైల్పై MRP ధర పై ఏకంగా 43 శాతం వరకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి.
Oppo A6c స్మార్ట్ఫోన్ ఎప్పటినుంచో కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇదే మంచి అవకాశం గా భావించవచ్చు.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. మార్కెట్లో దీని ధర (MRP) రూ.29,999 కాగా.. ఫ్లిప్కార్ట్ దీనిని ఏకంగా రూ. 13,000 (43 శాతం) డిస్కౌంట్తో రూ. 16,999 కే విక్రయిస్తోంది.
అదేవిధంగా దీనిపై స్పెషల్ బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. ఇందులో భాగంగా ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు (Flipkart Axis Bank Credit Card) క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ. 1,325 వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది. అదేవిధంగా మరిన్ని బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి కూడా స్పెషల్ తగ్గింపు పొందవచ్చు.
ఇక ఈ Oppo A6c స్మార్ట్ఫోన్ పై ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.. ఇందులో భాగంగా ఏదైనా మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేసే వారికి భారీ మొత్తంలో బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. Oppo A6c స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది అద్భుతమైన కళ్లు చెదిరే శక్తివంతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
Oppo A6c స్మార్ట్ఫోన్ 6.75-అంగుళాల హెచ్డీ ప్లస్ ఎల్సీడీ (HD+ LCD) డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు ఇది 720 × 1570 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్ను కలిగి ఉండటమే కాకుండా.. చాలా ప్రత్యేకమైన స్మూత్ విజువల్స్ కోసం 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతే కాకుండా ఇది మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం ఆక్టా-కోర్ యూనిసాక్ టీ7250 (Unisoc T7250) ప్రాసెసర్ పై రన్ అవుతుంది..
అలాగే ఈ Oppo A6c స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh భారీ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. దీంతోపాటు 15W వైర్డ్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఫుల్ చార్జింగ్ చేస్తే చాలాసేపటి వరకు బ్యాటరీ బ్యాక్అప్ అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూయల్ని కూడా కలిగి ఉండడం విశేషం.