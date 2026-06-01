Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Oppo F33 5g: రూ.53 వేల Oppo 5G ఫోన్ కేవలం రూ.1,890కే.. అమెజాన్‌లో మైండ్ బ్లోయింగ్ ఆఫర్!

Oppo F33 5g: రూ.53 వేల Oppo 5G ఫోన్ కేవలం రూ.1,890కే.. అమెజాన్‌లో మైండ్ బ్లోయింగ్ ఆఫర్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 01, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jun 01, 2026, 11:40 AM IST

Oppo F33 5G Massive Discount on Amazon: అమెజాన్‌లో Oppo F33 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిపై స్పెషల్‌గా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ లభించడమే కాకుండా.. ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ లభించడం విశేషం. వీటన్నిటిని వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి చాలా చీప్ ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు..

Oppo F33 5G Massive Discount on Amazon: సాధారణంగా చాలామంది కెమెరా అంటే ఇష్టం ఉన్నవారు ఒప్పో మొబైల్స్‌ను కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. నిజానికి ఈ బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన మొబైల్స్ అద్భుతమైన కెమెరా సెట్ అప్ తో అందుబాటులోకి వస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా అత్యంత తక్కువ ధరల్లో విడుదలవ్వడంతో మిడిల్ క్లాస్ యువత కూడా ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతారు. ఇటీవలే మార్కెట్లోకి విడుదలైన  Oppo F33 5G స్మార్ట్ ఫోన్ కు మంచి డిమాండ్ ఉంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌ని మీరు అత్యంత తక్కువ ధరలో కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా?

Best Discount On Oppo F33 5g1/6

ఆమెజాన్

ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఆమెజాన్ ఎక్కువగా ఎక్కువ డిమాండ్ కలిగిన వస్తువులపై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తూ వస్తుంది.  అయితే,  Oppo F33 5G మొబైల్‌పై కూడా అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉంచింది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి అత్యంత చీప్ ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు.   

Oppo F33 5g Amazon Offer2/6

Oppo F33 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌

ఈ Oppo F33 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. మార్కెట్‌లో ఇది MRP ధర రూ.52,999 కాగా.. అయితే, అమెజాన్‌లో దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి దాదాపు ప్రత్యేకంగా 40 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్‌ను కేవలం ఇప్పుడు రూ.31,890కే  సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇదే కాకుండా దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి..  

Oppo F33 5g Price In India3/6

బ్యాంక్ ఆఫర్స్

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఉన్న బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని అమెజాన్ కు సంబంధించిన అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి దాదా రూ.900 వరకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ వినియోగించి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి రూ.30 వేల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. వీటన్నిటిని వినియోగిస్తే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ కేవలం రూ.1,890 కే సొంతం చేసుకోవచ్చు..  

Oppo F33 5g Price Cut4/6

ఫాస్ట్ చార్జర్ సపోర్టు

Oppo F33 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh సిలికాన్ కార్బన్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి సాధారణంగా ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు రెండు నుంచి మూడు రోజుల వరకు బ్యాటరీ లైఫ్‌ను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది 80W SUPERVOOC ఫాస్ట్ చార్జర్ సపోర్టుతో లభించడం విశేషం..  

Oppo F33 5g News5/6

2MP మోనోక్రోమ్ సెన్సార్‌

ఈ Oppo F33 5G మొబైల్ వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన ఏఐ కెమెరా సెటప్ ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో వెనకవైపు 50MP మెయిన్ కెమెరా లభిస్తోంది. అంతే కాకుండా అదనంగా 2MP మోనోక్రోమ్ సెన్సార్‌తో కూడిన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో అద్భుతమైన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎరేజర్ తో పాటు, AI అన్‌బ్లర్ వంటి అడ్వాన్స్డ్ ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

Oppo F33 5g Price6/6

AMOLED డిస్ప్లే

ఈ Oppo F33 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన 6.57 ఇంచుల FHD+ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్, 1400 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో వస్తుంది. కాబట్టి ఎండలో కూడా చాలా స్పష్టంగా ఈ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6360 Max ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌పై పనిచేస్తుంది. లేటెస్ట్ Android 16 ఆధారిత ColorOS 16 సాఫ్ట్‌వేర్‌తో రన్ అవుతుంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో అద్భుతమైన ఫీచర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి..

TAGS:
Oppo F33 5g Price
Oppo F33 5g News
Oppo Price
Oppo F33 5g Price Cut
Oppo F33 5g Price In India

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో ఇవి గమనించారా? ఆర్సీబీ Vs జీటీ మ్యాచ్‌లో 5 వింత ఘటనలు!
IPL 2026 Final39 min ago
2
Brown Rice Benefits1 hr ago
3
tg tet 2026 schedule2 hrs ago
4
Karimnagar2 hrs ago
5
jagtial thar car accident2 hrs ago