/Realme 15T: అమెజాన్ దిమ్మతిరిగే ఆఫర్.. రూ.37 వేల Realme 15T 5G ఫోన్ కేవలం రూ.1,999కే!

Realme 15T 5G Amazon Offer: అమెజాన్లో realme 15T 5G స్మార్ట్ఫోన్ వివిధ రకాల డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిపై ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. బ్యాంక్ ఆఫర్స్తో పాటు ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి భారీ తగ్గింపుతో దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు..
Realme 15T 5G Amazon Latest Offer: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ కంపెనీ రియల్ మీ బ్రాండ్కు సంబంధించిన మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికోసం అమెజాన్ దిమ్మతిరిగే ఆఫర్స్ అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా సమ్మర్ సేల్స్ లేని ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను ఇప్పుడు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. Realme బ్రాండ్కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్స్పై ఇప్పుడు ఏకంగా 15 నుంచి 25 వరకు ప్రత్యేకమైన ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఏ మొబైల్ చాలా చీప్ ధరకు లభిస్తుందో తెలుసుకుందాం.
అమెజాన్లో realme 15T 5G మొబైల్పై కొన్ని రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.. ముఖ్యంగా 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన వేరియంట్ పై స్పెషల్గా భారీ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభించడం విశేషం. అలాగే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కూడా ఎన్నో రకాల స్పెషల్ ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.57 ఇంచుల 4R Comfort+ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది
ఈ realme 15T 5G మొబైల్ డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్తో స్క్రీన్ చాలా స్మూత్గా పనిచేస్తుంది. అలాగే ఏది ఎంతో ప్రత్యేకమైన 4000 nits పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్టుతో అందుబాటులో ఉండి. కాబట్టి ఎండలో కూడా ఎంతో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6400 Max 5G (6nm) ఆక్టా-కోర్ చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కలిగి ఉంటుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రత్యేకమైన డైనమిక్ ర్యామ్ ఫీచర్ తో అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల కావాలనుకున్నప్పుడు మీరు ర్యామ్ను ఎంతో సులభంగా పెంచుకోవచ్చు. అలాగే ఎంతో శక్తివంతమైన 7000mAh భారీ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు 60W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. కేవలం 31 నిమిషాల్లోనే 50 శాతం వరకు బ్యాటరీ చార్జ్ అవుతుంది.
ఈ realme 15T 5G స్మార్ట్ఫోన్ వెనక భాగంలో చాలా ప్రత్యేకమైన కెమెరా సెటప్ను అందుబాటులో కంపెనీ ఉంచింది. వెనుక వైపు 50MP Sony IMX852 AI ప్రధాన కెమెరాతో పాటు చాలా ప్రత్యేకమైన 2MP సెకండరీ కెమెరా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో అండర్ వాటర్ మోడ్తో పాటు చాలా ప్రత్యేకమైన నైట్ మోడ్, స్ట్రీట్ ఫోటోగ్రఫీ వంటి ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇవే కాకుండా ఫ్రంట్ భాగంలో సెల్ఫీ కోసం అద్భుతమైన 50MP కెమెరాను అందిస్తున్నారు. అలాగే వాటర్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ రేటింగ్ సపోర్టు ఫీచర్ కూడా లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఇది లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత realme UI 6.0 పై పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఇన్-డిస్ప్లే ఆప్టికల్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లు, ఇన్ఫ్రారెడ్ రిమోట్ కంట్రోల్ వంటి ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇక మార్కెట్లో 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ కలిగిన మొబైల్ ధర MRP రూ.36,999 కాగా.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి దాదాపు 24 శాతం వరకు ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ realme 15T 5G మొబైల్ను కేవలం రూ.27,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇక ఇవే కాకుండా అనేక రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ పై ఉన్న బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు ఉన్న వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.890 వరకు బ్యాంకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఏదైనా పాత మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్ చేసి దీనిని కొనుగోలు చేస్తే రూ.26 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ ను మొబైల్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే రూ.1,999 లోపే కొత్త realme 15T 5G స్మార్ట్ఫోన్ పొందవచ్చు.