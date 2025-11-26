English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Realme నుంచి కొత్త ఫోన్‌ వచ్చేస్తోంది.. 7000mAh బ్యాటరీతో పాటు ఎన్నో ఫీచర్స్!

Realme P4x: త్వరలోనే మార్కెట్‌లోకి Realme P4x స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది చాలా ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Realme P4X 5G Launch Date In India: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ రియల్‌మీ మార్కెట్‌లోకి మరో కొత్త ఫోన్‌ విడుదల చేసి అద్భుతం సృష్టించబోతోంది. అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌తో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ రియల్‌మీ P4x పేరుతో లాంచ్‌ చేయబోతోంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో పాటు రియల్ మీ కంపెనీ కొత్త స్మార్ట్‌వాచ్‌ను కూడా రిలీజ్‌ చేయబోతోంది. అయితే, ఈ రెండింటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
 
ఈ రియల్‌మీ P4x స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎన్నో రకాల కొత్త ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ విడుదలకు ముందే ఫీచర్స్‌తో పాటు స్పెషిఫికేషన్స్‌ లీక్‌ అయ్యాయి. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా 20 రోజుల బ్యాటరీ లైఫ్‌ను కూడా అందిస్తున్నట్లు సమాచారం..

ఈ Realme P4x స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కంపెనీ వచ్చే నెలలో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు 7000mAh బ్యాటరీతో పాటు 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌తో లభించబోతోంది. ఈ మొబైల్ మల్టీ టాస్కింగ్ చేసేవారికి ఎంతో సహాయపడుతుంది. ఈ మొబైల్‌లో చాలా స్పెషల్‌గా AI ఫీచర్స్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.  

రియల్‌మీ కంపెనీ ఇందులో ప్రత్యేకంగా 18GB ర్యామ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో కంపెనీ ప్రత్యేకంగా 8GB వరకు భౌతిక ర్యామ్‌ను కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50MP AI కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే దీని స్క్రీన్‌ 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.   

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌తో పాటు రియల్‌మీ వాచ్ 5 స్మార్ట్‌వాచ్‌ కూడా ప్రారంభం కాబోతోంది. ఇది కూడా అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇది 1.97-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది.. ఇది ప్రత్యేకంగా పెద్ద 2D ఫ్లాట్ గ్లాస్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా దీని బాడీని పూర్తిగా అల్యూమినియం వినియోగించి తయారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.  

రియల్‌మీ వాచ్ 5 స్మార్ట్‌వాచ్‌ 108కి పైగా స్పోర్ట్స్ మోడ్‌లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా రకాల కొత్త ఫీచర్స్‌ను కూడా కలిగ ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. ఈ రెండింటి కంపెనీ డిసెంబర్ 4న విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను అప్పుడే కంపెనీ వెల్లడించబోతోంది.   

