English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

71st National Film Awards: ఘనంగా 71వ జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డులు.. మోహన్ లాల్ కు దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు..

71st National Film Awards: 71వ జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డులు ఈ రోజు (మంగళ వారం) రాష్ట్రపతి భవన్ లో అట్టహాసంగా జరిగింది. అవార్డు గ్రహీతలకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అవార్డులు ప్రధానం చేశారు. ఈ వేడుకలో సమాచార ప్రసార శాఖ, రైల్వే మంత్రి అశ్వనీ వైష్ణవ్ పాల్గొన్నారు. 

 

 
1 /7

మోహన్ లాల్ కు భారతీయ చలన చిత్ర రంగంలో అత్యున్నత అవార్డు  దాదాసాహెబ్ ఫాల్కేను మోహన్ లాల్ కు రాష్ట్రపతి అందజేశారు. మలయాళ సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఈ అవార్డు అందుకున్న తొలి హీరోగా రికార్డులకు ఎక్కారు. అంతకు ముందు డైరెక్టర్  ఆదూరు గోపాలకృష్ణన్ అవార్డు అందుకున్న హీరోగా అవార్డు అందుకోవడం విశేషం. 

2 /7

షారుఖ్ ఖాన్.. బాలీవుడ్ అగ్ర హీరో షారుఖ్ ఖాన్.. ‘జవాన్’ సినిమాలోని నటనకు గాను తొలిసారి ఉత్తమ నటుడిగా జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డును రాష్ట్రపతి చేతులు మీదుగా అందుకోవడం విశేషం. ఈ అవార్డును విక్రాంత్ మస్సేతో పంచుకున్నారు.   

3 /7

విక్రాంత్  మస్సే.. విక్రాంత్ మస్సే ..12Th ఫెయిల్ సినిమాలోని నటనకు గాను విక్రాంత్ మస్సే ఫస్ట్ టైమ్ జాతీయ ఉత్తమ నటుడి అవార్డును ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ భారత్ ద్రౌపది ముర్ము చేతులు మీదుగా  అందుకున్నారు. ఈ అవార్డును షారుఖ్ తో పంచుకోవడం విశేషం. 

4 /7

రాణి ముఖర్జీ.. మిసెస్ ఛటర్జీ వర్సెస్ నార్వే సినిమాలోని నటనకు గాను తొలిసారి రాణి ముఖర్జీ ఉత్తమ నటిగా జాతీయ అవార్డును రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము చేతులు మీదుగా  అందుకున్నారు. 

5 /7

విధు వినోద్ చోప్రా.. 12Th ఫెయిల్ జాతీయ ఉత్తమ చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ సినిమా దర్శక, నిర్మాతగా విధు వినోద్ చోప్రా రాష్ట్రపతి చేతులు మీదుగా అవార్డు అందుకున్నారు. 

6 /7

హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్..  యానిమిల్ సినిమాలోని బెస్ట్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ విభాగంలో హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ జాతీయ అవార్డు అందుకున్నారు. 

7 /7

GV ప్రకాష్.. బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్.. సార్ (వాతి) సినిమాకు మంచి సంగీతం అందించిన జీవీ ప్రకాష్ కు జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డు రాష్ట్రపతి చేతులు మీదుగా అందుకున్నారు.  

71st National Film Awards National Film Awards Mohanlal Mohanlal received Dada saheb Phalke Award Dada saheb Phalke Award Shah Rukh Khan National Best Actor President of India

Next Gallery

Viral Kohli: నీ అభిమానం బంగారం కాను.. మొబైల్ కవర్ పై పసిడితో కోహ్లీ చిత్రం.. కింగ్ ఫ్యాన్ అంటే ఆ మాత్రం ఉండాల్సిందే..!!