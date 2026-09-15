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రూ.40 వేల iQOO Z11x 5G ఫోన్‌ రూ.28 వేలే.. అమెజాన్‌ భారీ ఆఫర్‌ మీ కోసం!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 15, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:54 PM IST

Iqoo Z11x 5g Price: అమెజాన్‌లో iQOO Z11x 5G ఫోన్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది.. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేస్తే అత్యంత తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఇతర ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి.. అవేంటో.. దానికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

Iqoo Z11x 5g Price Cut: బడ్జెట్-టు-మిడ్‌రేంజ్ విభాగంలో మంచి ఫోన్‌ ఏదైనా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీ కోసం ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ అమెజాన్‌ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అందిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి చాలా చీప్‌ ధరకే సొంతం చేసుకెఓవచ్చు. అమెజాన్‌ అందిస్తున్న సేల్‌లో భాగంగా iQOO Z11x 5G ఫోన్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. అయితే, దీనిపై లభిస్తున్న ఆఫర్స్‌ వివరాలు, ఫీచర్స్‌ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
 

Best 5g Phone Under 30k1/6

iQOO Z11x 5G ఫోన్‌

iQOO Z11x 5G ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. 6.76 అంగుళాల Full HD+ LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్‌తో పాటు 1200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే MediaTek Dimensity 7400 Turbo (4nm ఆక్టా-కోర్ చిప్‌సెట్) ప్రాసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉండడం విశేషం..  

Best 5g Phone Under 30000 Telugu News2/6

రియర్ కెమెరా

ఈ iQOO Z11x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా అద్భుతమైన రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. చాలా ప్రత్యేకమై 50 MP ప్రధాన కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అదనంగా 2 MP డెప్త్, బోకే సెన్సార్ కెమెరాలను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చాలా ప్రత్యేకమైన 32 MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది.  

Iqoo Z11x 44w Charging3/6

ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌

ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7,200 mAh భారీ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.. ఇక దీనిని కంపెనీ 44W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో పాటు రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. దీంతో పాట Android 16 ఆధారిత OriginOS 6 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది. ఇక ఇందులో డ్యూయల్ 5G సిమ్, Wi-Fi, బ్లూటూత్ v5.4, సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌ను కూడా అందిస్తోంది.  

Iqoo Z11x 5g Price In India4/6

బ్యాటరీ వివరాలు..

ఈ మొబైల్ మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ 7,200 mAh బ్యాటరీని కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే సులభంగా ఒకటిన్నర నుంచి రెండు రోజుల వరకు బ్యాకప్ అందిస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్‌ చేస్తోంది. వర్షంతో పాటు నీటి తుంపర్లను తట్టుకునేలా IP68, IP69 రేటింగ్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ఇందులో అనేక రకాల స్పెషల్ ఫీచర్స్‌ను కూడా అందిస్తోంది..  

Iqoo Z11x 5g Offers5/6

ఫ్లాట్ తగ్గింపు

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది MRP ధర రూ.40,999లతో అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఇప్పుడే ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి 29 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీంతో రూ.28,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.  

Amazon Smartphone Offers Telugu News6/6

క్రెడిట్ కార్డ్‌ ఆఫర్స్..

బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌లో భాగంగా అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్‌తో 5 శాతం వరకు క్యాష్‌బ్యాక్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇతర బ్యాంక్‌లకు సంబంధించిన ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటిని వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే ప్రత్యేకంగా రూ.1 వేయి వరకు డిస్కౌంట్ లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఇవి లోకేషన్‌ బట్టి ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. 

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Iqoo Z11x 5g Price In India

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