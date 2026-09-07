Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /DMart Vinayaka Chavithi Offers: వినాయక చవితికి DMartలో దుమ్మురేపుతున్న ఆఫర్లు..1+1, 1+2 ఆఫర్లతో భారీ తగ్గింపులు!

DMart Vinayaka Chavithi Offers: వినాయక చవితికి DMartలో దుమ్మురేపుతున్న ఆఫర్లు..1+1, 1+2 ఆఫర్లతో భారీ తగ్గింపులు!

Written ByVishnupriya
Published: Sep 07, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:06 PM IST

DMart Vinayaka Chavithi Offers:వినాయక చవితి పండుగ దగ్గరపడుతుండటంతో ఇళ్లలో పూజకు అవసరమైన వస్తువులు, పిండి వంటల సామగ్రి, నూనెలు, డ్రై ఫ్రూట్స్ కొనుగోలు చేసేందుకు చాలామంది సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ సమయంలో తక్కువ ధరలకు సరుకులు కొనాలని చూస్తున్న వారికి DMart ఆఫర్లు ఆసక్తికరంగా మారుతున్నాయి. ఈ వారం రెండో శనివారం, ఆదివారం, ఆ తర్వాత వినాయక చవితి సందర్భంగా షాపింగ్ చేసేవారికి పలు రకాల ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.

DMart cashew offers1/5

డీమార్ట్ 75 శాతం డిస్కౌంట్

వినాయక చవితి సమయంలో ఇంట్లో పూజతో పాటు ప్రసాదాలు, పిండి వంటలు తయారు చేస్తారు. అందుకే జీడిపప్పు, బాదం, కిస్మిస్ వంటి డ్రై ఫ్రూట్స్‌కు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా జీడిపప్పుపై ప్రత్యేక ఆఫర్లు ఉంటే కొనుగోలుదారులకు మంచి అవకాశం అవుతుంది. అలాగే వంట నూనెలపై కూడా పలు రకాల డిస్కౌంట్లు, కాంబో ఆఫర్లు ఉంటాయని చెబుతున్నారు.  

DMart 1+2 offers2/5

డీమార్ట్ 1+1 ఆఫర్లు

కొన్ని ఉత్పత్తులపై 1+1, 1+2 వంటి కాంబో ఆఫర్లు కూడా షాపింగ్ చేసే వారికి ఆకర్షణగా మారుతున్నాయి. అంటే ఒక ఉత్పత్తి కొనుగోలు చేస్తే మరో ఉత్పత్తి లేదా అదనపు వస్తువులను ఆఫర్‌లో పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇలాంటి ఆఫర్లు ప్రతి ఉత్పత్తికి వర్తించకపోవచ్చు. అలాగే అన్ని DMart స్టోర్లలో ఒకే విధమైన ధరలు, ఆఫర్లు ఉండకపోవచ్చు.  

DMart 1+1 offers3/5

డీమార్ట్ 1+1 ఆఫర్లు

75 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ అంటూ ప్రచారం జరుగుతున్నప్పటికీ, నిజంగా ఎంత తగ్గింపు ఉందో కొనుగోలు చేసే ముందు ఉత్పత్తి ధర, ఆఫర్ వివరాలు, బిల్లును తప్పకుండా పరిశీలించాలి. ముఖ్యంగా పండుగ షాపింగ్‌లో ఎక్కువ మొత్తంలో సరుకులు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆఫర్ పేరుతో అవసరం లేని వస్తువులు కొనకపోవడం మంచిది.  

DMart 75 percent off4/5

డీమార్ట్ 1+2 ఆఫర్లు

ఈ వారాంతంలో DMartలో షాపింగ్ చేయాలనుకునే వారు ముందుగా తమకు కావాల్సిన వస్తువుల జాబితాను సిద్ధం చేసుకుంటే ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. జీడిపప్పు, డ్రై ఫ్రూట్స్, వంట నూనెలు, పిండి వంటలకు అవసరమైన సరుకులు వంటి వాటి ధరలను పోల్చుకుని కొనుగోలు చేయవచ్చు.  

DMart offers September 20265/5

డీమార్ట్ జీడిపప్పు ఆఫర్లు

వినాయక చవితి సందర్భంగా వస్తున్న ఈ ఆఫర్లను సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటే పండుగ అవసరాలను కొంత తక్కువ ఖర్చుతో పూర్తి చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

TAGS:
DMart Vinayaka Chavithi Offers 2026
DMart offers September 2026
DMart 75 percent off
DMart 1+1 offers
DMart 1+2 offers

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
8వ వేతన సంఘం చెన్నై పర్యటన ప్రారంభం.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు 5 బిగ్ అప్‌డేట్స్..!!
2
3
4
5