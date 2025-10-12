75 Years Old Man death Facts: వామ్మో.. ముసలోడే కానీ మహా రసికుడు.!. ఫస్ట్ నైట్ తర్వాత 75 ఏళ్ల వృద్ధుడి మరణం స్టోరీలో బైటపడ్డ షాకింగ్ నిజం..

Fact behind Up 75 years old death: చాలా మంది తొలుత ఆస్తి కోసం కొత్తగా పెళ్లి చేసుకున్న వధువు ఏదొ మందు పెట్టిందని ఆమెను ఆడిపోసుకున్నారు. కానీ దీనిలో అసలు కక్కుర్తీ పడింది ముసలోడని విషయం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది యువతీ, యువకులు పెళ్లంటేనే దూరంగా పారిపోతున్నారు. భార్య భర్తలు పెళ్లి చేసుకుని హత్యలు, ఆత్మహత్యలకు పాల్పుడుతున్న ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. అయితే.. కొంత మంది డబ్బులు బాగా ఉన్న వారు ఏజ్ తో సంబంధంలేకుండా పెళ్లిళ్లు చేసుకుంటున్నారు. అచ్చం ఇలానే యూపీలోని జౌన్ పూర్ జిల్లాలో 75 ఏళ్ల ముసలోడు.. 35 ఏళ్ల ఆంటీని పెళ్లి చేసుకున్నాడు.
పెళ్లి చేసుకుని తన వాళ్లకు ఆసరాగా ఉంటుందని భావించాడు. కానీ పెళ్లైన ఫస్ట్ నైట్ మరుసటి రోజే ముసలోడు చనిపోయాడు. బెడ్ రూమ్ లో విగత జీవిగా ఉన్న ముసలోడు చావుకు అసలు కారణం ఏంటా అని అందరు షాక్ అయ్యారు. నవవధువు ముసలొడిని లేపేస్తే ఆస్తి ఆమె సొంతం అవుతుందని ఏదో చేసి ఉంటుందని భావించారు.
అయితే.. ఈ ఘటనలో షాకింగ్ నిజం వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే పోస్టుమార్టం నివేదిక మాత్రం అతడి మరణానికి అసలు కారణాన్ని వెల్లడించింది. వృద్ధాప్యంలో శృంగార సామర్థ్యం పెంచే మందులు డోసులు చాలా ఎక్కువగా తీసుకున్నాడంట. అంతటితో ఆగకుండా మద్యం కూడా సేవించాడంట.
ఈ క్రమంలో ఫస్ట్ నైట్ రోజు రెచ్చిపోవడం వల్ల ఒక్కసారిగా టెన్షన్ తో చనిపోయినట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. నార్మల్గా మహిళ మద్యం మత్తులో నిద్రపోయాడని భావించింది. కానీ బారెడు పొద్దెక్కిన ముసలొడు నిద్రలేవకపోయేసరికి ఆమె ఇంట్లో వాళ్లను అలర్ట్ చేసింది. దీంతో వారు వచ్చి చూడగా అప్పటికే కళ్లు తెలేశాడు.
తొలుత అందరు కూడా నవ వధువు మన్ భావతిపై అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై పోలీసులకు కూడా ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే.. పోస్ట్ మార్టం నివేదిక తర్వాత అనేక విస్తుపోయే విషయాలు బైటకు వచ్చాయి. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట మరోసారి తెగ వైరల్గా మారింది.
వృద్ధాప్యంలో పెళ్లి చేసుకోవడంతో పాటు.. సంగ్రూమ్ శృంగార సామర్థ్యం పెంచే ట్యాబ్లెట్లను మోతాదుకు మించి వేసుకున్నాడు. మద్యంకూడా సేవించడం వల్ల ఈ విధంగా దారుణం జరిగినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో అనవసరంగా మహిళపై అనుమానం పడ్డామని గ్రామస్తులు ఘటనపై ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. మరోసారి ఈ అంశం వైరల్ కావడంతో ముసలోడు భలే రసికుడిలా ఉన్నాడని నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.