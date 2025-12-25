English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Iqoo Z11 Turbo: 7,600mAh బ్యాటరీతో Iqoo కొత్త మొబైల్ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే!

Iqoo Z11 Turbo Launch Date: త్వరలోనే మార్కెట్లోకి iQOO Z11 టర్బో స్మార్ట్ ఫోన్ లాంచ్ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ మొదట చైనాలో విడుదల చేసి.. ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన అన్ని ఫీచర్స్ లీక్ అయ్యాయి.. 

Iqoo Z11 Turbo Launch Date In India: ప్రముఖ చైనా స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీ ఐక్యూ నుంచి మార్కెట్‌లోకి మరో శక్తివంతమైన స్మార్ట్ ఫోన్ విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. iQOO కంపెనీ దీనిని అద్భుతమైన జడ్ సిరీస్లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన టీజర్ ను కూడా విడుదల చేసింది. ఇది iQOO Z11 టర్బో పేరుతో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌తో కూడిన చిత్రాన్ని కూడా సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకుంది. 
 
ఈ iQOO Z11 టర్బో స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన కీలక వివరాలను కంపెనీ ఇటీవలే సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేసింది. ఇది అద్భుతమైన కెమెరా సెన్సార్‌లతో పాటు పీల్ ఆకారంతో కూడిన ఎల్ఈడి లైట్లు కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో iQOO బ్రాండింగ్ కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు ఫోటో చూస్తే తెలుస్తోంది.   

iQOO కంపెనీ విడుదల చేసిన అన్ని స్మార్ట్‌ఫోన్స్ కంటే.. ఈ మొబైల్ ఎంతో అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఇటీవల ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కు సంబంధించిన అన్ని ఫీచర్స్ కూడా లీకయ్యాయి. దీని ప్రకారం, ఈ iQOO Z11 టర్బో మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన  6.59-అంగుళాల OLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 1.5K రిజల్యూషన్‌తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.   

ఈ iQOO Z11 టర్బో ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. లీకైన వివరాల ప్రకారం.. ఈ మొబైల్ జంబో 7,600mAh బ్యాటరీతో లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 Gen 5 చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌పై రన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు లీకైన వివరాలు చెబుతున్నాయి.  

ఇక ఫోటోగ్రఫీ కోసం ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌లో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను కూడా అందించింది. దీంతోపాటు అదనంగా 8-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. దీంతోపాటు ఫ్రంట్ భాగంలో 32-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.   

ఇక ఈ  iQOO Z11 టర్బో స్మార్ట్ ఫోన్‌లో కంపెనీ సెక్యూరిటీ కోసం ప్రత్యేకంగా అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-స్క్రీన్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా అతి త్వరలోనే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ విడుదలకు సంబంధించిన వివరాలను కూడా వెల్లడించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. అలాగే ఇది మొదటగా చైనాలో విడుదలయి.. ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయంగా అందుబాటులోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.

