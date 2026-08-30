Redmi 17 5G: భారత మార్కెట్లోకి రెడ్మి 17 5G స్మార్ట్ఫోన్ విడుదల కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ సెప్టెంబర్ మూడవ తేదీన అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు వెల్లడించింది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన మైక్రో సైట్ కూడా అమెజాన్లో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.
Redmi 17 5G Launch: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ షియోమి భారత మార్కెట్లోకి మరో మంచి మొబైల్ విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ రెడ్మి 17 5G పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. సెప్టెంబర్ 3న ఈ స్మార్ట్ఫోన్ భారత్ మార్కెట్లోకి విడుదల కాబోతున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. ఇప్పటికే ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన మైక్రో సైట్ ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, ఈ మొబైల్కు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు, ముఖ్యంగా ఫీచర్స్ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
రెడ్మి 17 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఇతర వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 7900mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. అంతేకాకుండా ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన పాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్, స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 5 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్లు లభించబోతున్నాయి..
ఇప్పటికే ఈ మొబైల్ ను సెప్టెంబర్ మూడవ తేదీన విడుదల చేయబోతున్నట్లు రెడ్మి కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. అయితే, మార్కెట్లోకి విడుదలయితే ఈ స్మార్ట్ఫోన్స్ ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్తో పాటు mi.comలో విక్రయించబోతున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. ఇది మొత్తం మూడు కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది..
రెడ్మి 17 5G స్పెసిఫికేషన్ల వివరాల్లోకి వెళ్తే.. కంపెనీ టీజర్ పోస్టర్లు భాగంగా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 7900mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో పాటు, 22.5W రివర్స్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ ను కూడా కలిగి ఉండడం విశేషం. ఇక ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ క్వాల్కామ్ స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 5 ప్రాసెసర్ పై రన్ అవుతుంది.
ఈ ఫోన్లో వెనక భాగంలో అద్భుతమైన డిజైన్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. ముఖ్యంగా కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది వెనక భాగంలో చాలా అద్భుతమైన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇందులోని ప్రధాన లెన్స్ 50 మెగాపిక్సెల్స్ ఉండబోతున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
అంతేకాకుండా అదనంగా మరో అల్ట్రావైడ్ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో ప్రత్యేకమైన పంచ్-హోల్ కెమెరా సెటప్ అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. అంతేకాకుండా ఇది వెటర్నల్ ఆరెంజ్తో పాటు చాలా ప్రత్యేకమైన ఎండులెన్స్ బ్లూ, అబ్సొల్యూట్ బ్లాక్ అనే మూడు రంగులలో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు రాబోతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది..