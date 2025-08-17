Top 8 Mutual Funds: గత 6 నెలల్లో ఇన్వెస్టర్లకు అద్భుతమైన లాభాలను అందించిన టాప్ 8 మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఇవే!

Top 8 Mutual Funds: మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడులు అనేవి స్టాక్ మార్కెట్లో చాలా రిస్క్ తో కూడుకుని ఉన్నవి. ఇక్కడ సరైన సమయంలో సరైన ఫండ్ ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం. లేదంటే నష్టాలు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు గత 6 నెలల కాలంలో అద్భుతమైన రిటర్న్స్ అందించిన టాప్ 8 మ్యూచువల్ ఫండ్స్ స్కీమ్స్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పెట్టుబడుల కోసం మనకు ఎన్నో ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఏది ఎంచుకోవాలో సరిగ్గా తెలియదు. దీనిలో రిస్క్ లేని ఫండ్స్ కూడా ఉంటాయి. రిస్క్ ఉన్నవీ ఉంటాయి. రిస్క్ లేని పెట్టుబడుల విషయానికి వస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వ స్కీములు, ఆర్బిఐ గోల్డ్ బాండ్స్, బ్యాంక్ ఎప్ఢీలు ఇలా చాలా ఉన్నాయి. వీటిలో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దానికి అనుగుణంగా నిర్దిష్ట కాల వ్యవధులపై మంచి రాబడి వస్తుంది. ఇందులో ఎలాంటి రిస్క్ ఉండదు. కానీ రిటర్న్స్ శాతం మాత్రం తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది ద్రవ్యోల్బణాన్ని అధిగమించేలా ఉండదు.
గత ఆరు నెలల్లో ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ల పనితీరు చూస్తే.. ఎనిమిది ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లు 15శాతం కంటే ఎక్కువ రాబడిని ఇచ్చాయి. ఈ కాలంలో దాదాపు 281 ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్లు చురుకుగా ఉన్నాయి. సెక్టోరల్, థీమాటిక్ ఫండ్లు మినహా అన్ని ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గమనించాము. వీటిలో రెగ్యులర్, గ్రోత్ ఆప్షన్స్ సెలక్ట్ చేసుకున్నాము.
గత ఆరు నెలల్లో ఉత్తమ పనితీరు కనబరిచిన రెండు నిధులు ఇన్వెస్కో ఇండియా మ్యూచువల్ ఫండ్ నుండి వచ్చాయి. ఈ కాలంలో ఇన్వెస్కో ఇండియా మిడ్క్యాప్ ఫండ్ 20.63శాతం రాబడిని మరియు ఇన్వెస్కో ఇండియా లార్జ్ & మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ 18.97శాతం రాబడిని ఇచ్చింది. దీని తరువాత కెనరా రోబెకో మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ 17.39శాతం రాబడిని ఇచ్చింది. దీనితర్వాత హీలియోస్ లార్జ్ & మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ 16.57శాతం రాబడిని ఇచ్చింది.
గత ఆరు నెలల్లో HSBC మిడ్క్యాప్ ఫండ్ 16.33శాతం రాబడిని ఇచ్చింది. మిరే అసెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్ రెండు ఫండ్లు కూడా ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. మిరే అసెట్ మిడ్క్యాప్ ఫండ్ 15.82శాతం రాబడిని ఇచ్చింది. మిరే అసెట్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ 15.65శాతం రాబడిని ఇచ్చింది. కోటక్ మిడ్క్యాప్ ఫండ్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ గత ఆరు నెలల్లో 15.45శాతం రాబడిని ఇచ్చింది.
డేటాను లోతుగా పరిశీలిస్తే ఈ కాలంలో అన్ని ఫండ్లు సానుకూల రాబడిని అందించాయని తేలింది. రాబడి 2.71శాతం నుండి 14.88శాతం వరకు ఉంది. గత ఆరు నెలల్లో ICICI Pru Midcap ఫండ్ 14.88శాతం రాబడిని అందించింది. యూనియన్ మిడ్క్యాప్ ఫండ్, WOC మిడ్ క్యాప్ ఫండ్, బంధన్ మిడ్క్యాప్ ఫండ్ అనే మూడు మిడ్-క్యాప్ ఫండ్లు వరుసగా 14.10శాతం, 13.85శాతం 13.50శాతం రాబడిని అందించాయి. ఈ కాలంలో రెండు స్మాల్-క్యాప్ ఫండ్లు - DSP స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్, ఆదిత్య బిర్లా SL స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ - 12.21శాతం రాబడిని అందించాయి.
దేశంలోనే అతిపెద్ద స్మాల్క్యాప్ ఫండ్ అయిన నిప్పాన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ గత ఆరు నెలల్లో 10.90శాతం రాబడిని ఇచ్చింది. ఈ కాలంలో క్వాంట్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ కూడా 10.06శాతం రాబడిని ఇచ్చింది. బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్, బంధన్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ గత ఆరు నెలల్లో 10.04శాతం రాబడిని ఇచ్చాయి. ఐటీఐ ఈఎల్ఎస్ఎస్ టాక్స్ సేవర్ ఫండ్ రెండంకెలలో రాబడిని ఇచ్చిన చివరి ఫండ్. ఈ ఫండ్ 10శాతం రాబడిని ఇచ్చింది.
ఈ 6 నెలల కాలంలో LIC మ్యూచువల్ ఫండ్ రెండు ఫండ్లు - LIC MF వాల్యూ ఫండ్, LIC MF స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ - వరుసగా 3.09శాతం 2.85శాతం రాబడిని ఇచ్చాయి. JM ఫ్లెక్సిక్యాప్ ఫండ్ ఈ జాబితాలో చివరి స్థానంలో ఉంది. ఈ కాలంలో ఇది 2.71శాతం రాబడిని ఇచ్చింది.
Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.