8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం ఎందుకు ఆలస్యమవుతోందో తెలుసా.. !

8th Pay Commission delay reason: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించిన కీలక అంశం.. 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) అని చెప్పవచ్చు. ఈ వేతన సంఘం వల్ల ఉద్యోగుల జీతాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు ఈ కమిషన్పై ఆశలతో.. ఎదురు చూస్తున్నారు. అయితే ఇది అమలుకు ఎందుకు ఇంత ఆలస్యం అవుతోందనే ప్రశ్న చాలా మందిలో ఉంది.
8వ వేతన సంఘాన్ని ప్రభుత్వం 2025 జనవరి 16న ప్రకటించింది. తర్వాత అక్టోబర్ 28న ఈ కమిషన్కు సంబంధించిన టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ (ToR) కు కేంద్ర క్యాబినెట్.. ఆమోదం తెలిపింది. అయినా ఇంకా అమలులోకి రాలేదు.
ముందుగా వేతన సంఘం అంటే ఏమిటో తెలుసుకుందాం. వేతన సంఘం అనేది ఒక ఉన్నత స్థాయి కమిటీ. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు, భత్యాల.. పెన్షన్ ఎంత ఉండాలనే అంశాలను పరిశీలించి ప్రభుత్వానికి సూచనలు ఇస్తుంది. ఈ సూచనలు అమలైతే ఉద్యోగుల జీతం గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
8వ వేతన సంఘం ఆలస్యం కావడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏమిటంటే…మొదటిగా.. వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. ఇందులో సభ్యులను ఎంపిక చేయాలి. వారికి బాధ్యతలు అప్పగించాలి. ఇది సమయం తీసుకునే ప్రక్రియ. రెండవది..ప్రభుత్వం కమిషన్కు ఏ అంశాలను పరిశీలించాలి, ఎంత కాలంలో నివేదిక ఇవ్వాలి అనే విషయాలను టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ద్వారా స్పష్టంగా చెబుతుంది. ఇది కూడా పూర్తిగా సిద్ధం కావడానికి సమయం పడుతుంది.
మూడవది.. కమిషన్ దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యోగుల సంఖ్య, ప్రస్తుత జీతాలు.. ప్రైవేట్ రంగ జీతాలతో పోలిక..పెన్షన్ భారం వంటి విషయాలపై సర్వేలు చేస్తుంది. ఈ డేటా సేకరణ చాలా పెద్ద పని.నాలుగవది.. ఉద్యోగ సంఘాలు, పెన్షనర్లు, ఆర్థిక నిపుణులతో చర్చలు జరుపుతారు. అందరి అభిప్రాయాలు వినాలి కాబట్టి ఇది కూడా ఆలస్యానికి కారణం.
ఐదవది.. ఈ అన్ని అంశాలపై పూర్తి నివేదికను కమిషన్ తయారు చేసి ప్రభుత్వానికి సమర్పిస్తుంది. ఈ నివేదిక చాలా వివరంగా ఉంటుంది.ఆరవది..ప్రభుత్వం ఆ నివేదికను మరో కమిటీ ద్వారా పరిశీలిస్తుంది. కొన్ని మార్పులు సూచిస్తుంది. స్పష్టతలు అడుగుతుంది.
ఏడవది..ప్రభుత్వం ఏ సూచనలను అంగీకరించాలి, ఏవాటిని మార్చాలి అనే విషయంపై చర్చలు జరుపుతుంది. చివరిగా.. అన్నీ పూర్తయిన తర్వాత మాత్రమే ప్రభుత్వం అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తుంది. అప్పటి నుంచే కొత్త జీతాలు అమలులోకి వస్తాయి.
గత 6వ, 7వ వేతన సంఘాల.. అనుభవాన్ని బట్టి చూస్తే, నివేదిక సమర్పించిన తర్వాత కూడా అమలుకు కనీసం 6 నుంచి 8 నెలలు పడుతుంది. అందువల్ల 8వ వేతన సంఘం 2027 చివర్లో లేదా 2028 ప్రారంభంలో అమలయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా.మొత్తానికి.. ఆలస్యం వెనుక నిర్లక్ష్యం కాదు. ఇది ఒక పెద్ద, క్లిష్టమైన ప్రక్రియ. ఉద్యోగుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం జాగ్రత్తగా అడుగులు వేస్తోంది. కాస్త ఆలస్యం అయినా..మంచి ఫలితం రావాలని ఉద్యోగులు ఆశిస్తున్నారు.