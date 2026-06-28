/Vegetarian Protein Sources: పనీర్ మాత్రమే కాదు.. శాకాహారులు తప్పక తినాల్సిన 8 బెస్ట్ ప్రోటీన్ ఫుడ్స్ ఇవే!

Vegetarian Protein Sources:శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్ కోసం పనీర్ ఒక్కటిపైనే ఆధారపడకూడదని పోషకాహార నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వివిధ రకాల శాకాహార ప్రోటీన్ ఆహారాలను తీసుకోవడం వల్ల కండరాల ఆరోగ్యం, జీవక్రియ, శక్తి స్థాయిలు మెరుగుపడతాయి.
ప్రోటీన్ అంటే చాలా మంది శాకాహారులకు ముందుగా గుర్తొచ్చేది పనీర్, పప్పులు మాత్రమే. ఇవి మంచి ప్రోటీన్ ఆహారాలే అయినప్పటికీ, శరీరానికి అవసరమైన అన్ని అమినో యాసిడ్లు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు సమతుల్యంగా అందాలంటే ఆహారంలో వైవిధ్యం ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజూ ఒకే రకమైన ప్రోటీన్ తీసుకోవడం కంటే వివిధ రకాల శాకాహార ఆహారాలను తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి మరింత మేలు చేస్తుంది.
సోయాబీన్స్తో తయారయ్యే టోఫు అధిక ప్రోటీన్తో పాటు కాల్షియాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ఇది కూరలు, ఫ్రైలు, సలాడ్లు వంటి అనేక వంటకాల్లో సులభంగా ఉపయోగించవచ్చు.
పులియబెట్టిన సోయా ఉత్పత్తి అయిన టెంపేలో ప్రోటీన్తో పాటు ప్రోబయోటిక్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇవి పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.
లేత సోయాబీన్స్ అయిన ఎడామామే పూర్తి స్థాయి ప్రోటీన్ ఆహారం. వీటిని స్నాక్గా లేదా సలాడ్లలో తీసుకోవచ్చు. ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన భావనను కూడా కలిగిస్తాయి.
సాధారణ పెరుగుతో పోలిస్తే గ్రీక్ యోగర్ట్లో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇందులోని ప్రోబయోటిక్స్ జీర్ణక్రియకు కూడా మేలు చేస్తాయి.
క్వినోవాలో శరీరానికి అవసరమైన అన్ని ముఖ్యమైన అమినో యాసిడ్లు ఉంటాయి. అందుకే దీనిని కంప్లీట్ ప్రోటీన్గా పరిగణిస్తారు. బరువు నియంత్రణలో కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
రాజ్గిరాలో ప్రోటీన్తో పాటు ఐరన్, ఫైబర్ కూడా అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి శక్తిని అందించడంతో పాటు రక్తహీనత ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడవచ్చు.
హెంప్ సీడ్స్లో ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని స్మూతీలు, సలాడ్లు లేదా పెరుగులో కలిపి తీసుకోవచ్చు.
పాలలో సహజంగా వెహే, కేసిన్ అనే నాణ్యమైన ప్రోటీన్లు ఉంటాయి. ఇవి కండరాల పునరుద్ధరణకు, శరీరానికి దీర్ఘకాలిక శక్తిని అందించడంలో సహాయపడతాయి.