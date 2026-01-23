Realme Neo 8 Launched: రియల్మీ నుంచి మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ విడుదలైంది. ఇది Realme Neo 8 పేరుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
Realme Neo 8 Launched Latest News: ప్రముఖ చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ రియల్మీ మార్కెట్లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్ఫోన్ను గురువారం లాంచ్ చేసింది. ఇది అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో పాటు ప్రీమియం లుక్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో చైనాలో లాంచ్ చేసింది. అంతేకాకుండా ప్రీమియం ప్రాసెసర్తో విడుదలైంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ రియల్మీ నియో 8 (Realme Neo 8) పేరుతో విడుదలైంది. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8 జెన్ 5 ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది అత్యంత తగ్గింపు ధరలోనే లభిస్తోంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన వేరియంట్స్, ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ సుమారు రూ.31,600తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఇక రెండవ వేరియంట్ 512GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో ధర రూ.38,100తో లభిస్తోంది. మూడవ స్టోరేజ్ వేరియంట్ 1TB స్టోరేజ్తో కేవలం రూ. 42,000తో అందుబాటులో ఉంది. నాలుగవ వేరియంట్ కూడా 16GB + 1TB స్టోరేజ్తో కేవలం రూ.48,600తో లభిస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రస్తుతం మూడు కలర్ ఆఫర్స్లో లభిస్తోంది.
రియల్మి నియో 8 (Realme Neo 8) స్మార్ట్ఫోన్ ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 6.78-అంగుళాల ఫుల్ HD+ AMOLED డిస్ప్లేతో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా 165 Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 360 Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది. డిస్ప్లే ప్రోటక్షన్ కోసం కంపెనీ క్రిస్టల్ ఆర్మర్ గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇది అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యుల్తో విడుదలైంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ ఫీచర్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ వైడ్-యాంగిల్ ప్రధాన కెమెరాతో లభిస్తోంది. దీంతో పాటు అదనంగా 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇక 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ప్రత్యేకంగా వీడియో కాలింగ్ కోసం 16-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను ఉంది..
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 8,000 mAh బ్యాటరీ 80 W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే 5G, బ్లూటూత్, GPS, BeiDou వంటి ప్రత్యేకమైన కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్ బైపాస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. ఇవే కాకుండా అనేక రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.