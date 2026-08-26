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8000mAh బ్యాటరీతో Realme P4s 5G లాంచ్.. ధర, అదిరిపోయే ఫీచర్ల వివరాలివే!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 26, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:40 PM IST

Realme P4s 5G Launched: అందరూ ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నా రియల్‌మీ పి4ఎస్ 5జి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ రానే వచ్చేసింది. ఇది ఈరోజు భారత మార్కెట్లోకి విడుదలైంది. దీనిని కంపెనీ అత్యద్భుతమైన ఫీచర్లతో అత్యంత తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Realme P4s 5G Launched: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ రియల్ మీ తమ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఈరోజు మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ రియల్‌మీ పి4ఎస్ 5జి పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఇందులో శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్‌తో పాటు అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ ను కలిగి ఉన్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా దీని డిజైన్ కూడా గత మోడల్స్‌తో పోలిస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉంది. అయితే, ఈ మొబైల్‌కు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
 

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ప్రాసెసర్

రియల్‌మీ పి4ఎస్ 5జిని కంపెనీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా ప్రాసెసర్ తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇందులో హైపర్ విజన్+ ఏఐ చిప్ కూడా లభించడం విశేషం... పి4ఎస్ 5జిలో వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ తో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది.   

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ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌

ఇక ముందువైపు 16-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. ఈ రియల్‌మీ ఫోన్ ఏకంగా 8,000mAh బ్యాటరీతో పనిచేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్టును కూడా కలిగి ఉంటుంది.. ఇక ఇది వివిధ రకాల స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది..  

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EMI ఆప్షన్స్..

రియల్‌మీ P4s 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ స్టోరేజ్ వివరాల్లోకి వెళితే.. 8GB+128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌ను రూ. 34,999తో.. 8GB+256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌ను రూ.37,999తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. అంతేకాకుండా 12GB+256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌కు రూ.41,999తో విడుదల చేయడం విశేషం. ఈ మొబైల్ అద్భుతమైన కలర్ ఆప్షన్స్ ను కలిగి ఉంది. ఇక లాంచింగ్ ఆఫర్లలో భాగంగా అద్భుతమైన బ్యాంక్ ఆఫర్స్, నో కాస్ట్ EMI ఆప్షన్స్ సపోర్టు కూడా అందుబాటులో ఉంది..  

Realme P4s Price4/5

బ్రైట్‌నెస్‌

రియల్‌మీ P4s 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైన 1272×2772 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 6,500 నిట్స్ వరకు గరిష్ట బ్రైట్‌నెస్‌తో కూడిన 6.77-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా ఇది హైపర్‌విజన్+ AI చిప్‌తో కూడిన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా చిప్‌సెట్‌ ప్రాసెసర్‌పై రన్అవడం విశేషం..  

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ప్రొటెక్షన్

ఇక P4s 5G మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత రియల్‌మీ UI 6.0 పై పనిచేస్తుంది.. ఈ ఫోన్ దుమ్ము, వాటర్ ప్రొటెక్షన్ కోసం IP69, IP68, IP66 రేటింగ్‌లను కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా ఇందులో డ్యూయల్ 5G, Wi-Fi 6, బ్లూటూత్ 5.4, GPS  కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు కూడా లభించడం విశేషం. అలాగే ఇది 28 నిమిషాల్లోనే దాదాపు 50 శాతం చార్జ్ అవుతుందని కంపెనీ క్లైమ్ చేస్తోంది..

TAGS:
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