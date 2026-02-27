English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8th Pay Commission: 8వ కేంద్ర పే కమిషన్ కీలక దశ ప్రారంభం..ఉద్యోగులకు ముఖ్యమైన సమాచారం..

8th Pay Commission Update 

భారత ప్రభుత్వం 8వ కేంద్ర పే కమిషన్ (8th Central Pay Commission) అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను తాజాగా ప్రారంభించింది. ఈ వెబ్‌సైట్ ప్రారంభంతో కమిషన్ పని అధికారికంగా మొదలైనట్టే. దీనితో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు పెద్ద సంఖ్యలో ఆశలు పెట్టుకున్నారు. జీతాల పెంపు, అలవెన్సుల్లో మార్పులు, పెన్షన్ మెరుగుదలపై చర్చలు ఇక వేగంగా సాగనున్నాయి.
ఈ వెబ్‌సైట్ ప్రారంభం ద్వారా సంప్రదింపుల ప్రక్రియ మొదలైంది. ఇప్పటికే ఢిల్లీలో కమిషన్‌కు కార్యాలయం కేటాయించగా, ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్ వేదిక కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీంతో జీతాల సంస్కరణలపై చర్చలు తదుపరి దశకు చేరాయి.

వెబ్‌సైట్‌లో కమిషన్ సభ్యుల వివరాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. ఈ కమిషన్‌కు న్యాయమూర్తి రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ చైర్‌పర్సన్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రొఫెసర్ పులక్ ఘోష్ పార్ట్‌టైమ్ సభ్యుడిగా, పంకజ్ జైన్ మెంబర్-సెక్రటరీగా నియమితులయ్యారు. అలాగే కమిషన్ విధులు, బాధ్యతలను తెలియజేసే టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ (ToR) కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఈ వెబ్‌సైట్‌లో మరో ముఖ్యమైన అంశం పే కమిషన్ రిపాజిటరీ. ఇందులో 6వ, 7వ పే కమిషన్ నివేదికలను డౌన్‌లోడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల గతంలో జీతాల నిర్మాణం ఎలా మారిందో ఉద్యోగులు, పరిశోధకులు తెలుసుకోవచ్చు.

కమిషన్ పని కోసం అవసరమైన సిబ్బంది నియామకానికి సంబంధించి ఖాళీల ప్రకటనలు కూడా వెబ్‌సైట్‌లో ఉన్నాయి. దీని ద్వారా కమిషన్ పరిపాలనా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.  

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, మంత్రిత్వ శాఖలు తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేయడానికి అవకాశం కల్పించారు. ఈ ప్రక్రియను పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు మైగోవ్ పోర్టల్‌తో భాగస్వామ్యం చేసుకున్నారు. ఆన్‌లైన్‌లో మాత్రమే అభిప్రాయాలు పంపాలి. లేఖలు లేదా ఈమెయిల్స్ స్వీకరించరు. పంపిన అభిప్రాయాలు గోప్యంగా ఉంచుతామని అధికారులు హామీ ఇచ్చారు.  

మైగోవ్ పోర్టల్‌లో 18 ప్రశ్నలతో కూడిన ప్రశ్నావళి అందుబాటులో ఉంది. జీతాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్లపై అభిప్రాయాలు తెలపవచ్చు. ఈ ప్రశ్నావళికి స్పందించేందుకు చివరి తేదీ మార్చి 16, 2026.

