8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట.. 8వ వేతన సంఘం మెమోరాండం గడువు మే 31 వరకు పొడిగింపు..!!

8th Pay Commission:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల వేతన సవరణ ప్రక్రియలో కీలక అడుగుపడింది. 8వ వేతన సంఘం తన కార్యకలాపాలను వేగవంతం చేస్తూ, ఉద్యోగ సంఘాలకు ఒక ఊరటనిచ్చే వార్తను ప్రకటించింది. వివిధ వర్గాల వి మెమోరాండమ్స్ సమర్పించే గడువు 2026 మే 31 వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు కమీషన్ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
నిజానికి ఈ గడువు 2026 ఏప్రిల్ 30న ముగిసింది. అయితే.. ఆన్లైన్ పోర్టల్లో డేటా అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు అనేక సేవా సంఘాలు సాంకేతిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో.. ఉద్యోగుల గళం బలంగా వినిపించేందుకు మరికొంత సమయం కావాలని NC-JCM నేషనల్ కౌన్సిల్-జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెషినరీ చేసిన విన్నపాన్ని కమీషన్ చైర్పర్సన్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ మన్నించారు.
ఉద్యోగుల ప్రధాన డిమాండ్ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను ప్రస్తుతం 2.57 నుండి 3.83కి పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ ప్రభుత్వం దీనికి అంగీకరించినట్లయితే బేసిక్ శాలరీ ప్రస్తుత రూ. 18,000 నుండి ఏకంగా రూ. 69,000 కు పెరుగుతుంది. దీంతోపాటు NPS, కొత్తగా వచ్చిన UPS పట్ల అసంతృప్తిగా ఉన్న ఉద్యోగులు, ప్రభుత్వం పూర్తి నిధులు సమకూర్చితే పాత పెన్షన్ విధానమే కావాలని గట్టిగా కోరుతున్నారు.
ప్రస్తుతం ఉన్న 3శాతం వార్షిక వేతన పెంపును 6శాతానికి పెంచాలని ప్రతిపాదనలు అందాయి. దీంతోపాటు ప్రమోషన్ వచ్చినప్పుడు కనీసం రూ. 10,000 అదనపు ప్రయోజనం ఉండేలా చూడాలని కోరుతున్నారు. అయితే కమీషన్ ఈసారి పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేస్తోంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కాగితపు పత్రాలు, ఈమెయిళ్లు లేదా పిడిఎఫ్ ఫార్మాట్లను అంగీకరించబోమని స్పష్టం చేసింది.
కేవలం అధికారిక ఆన్లైన్ పోర్టల్ ద్వారానే సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రక్షణ సిబ్బంది, పెన్షనర్లు, ఆయా శాఖల నోడల్ అధికారులు ఈ వినతిపత్రాలను అందజేయాల్సి ఉంటుంది. చివరి గడువు 2026 మే 31, ఆదివారం అర్ధరాత్రి వరకు ఉంది.
అయితే కేవలం ఆధారంగా కాకుండా, రైల్వేలు, రక్షణ తయారీ రంగం, మారుమూల ప్రాంతాల్లో పనిచేసే ఉద్యోగుల కష్టనష్టాలను స్వయంగా పరిశీలించాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కమీషన్ కోరాయి. వివిధ విభాగాలకు ఉండే ప్రత్యేక సవాళ్లను అర్థం విభాగాంతర విచారణలు జరపాలని వారు అభ్యర్థించారు.
8వ వేతన సంఘం నిర్ణయాలు కోటి మందికి పైగా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీవన ప్రమాణాలను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. గడువు పెంపుతో ఉద్యోగ సంఘాలకు తమ వాదనను మరింత బలంగా, శాస్త్రీయంగా వినిపించే అవకాశం దక్కింది. 2026 మే తర్వాతే కమీషన్ సిఫారసులపై ఒక స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.