  • 8th Pay Commission: 8వ వేతన కమిషన్ జీతం పెంపు 2025.. పూర్తి వివరాలు..కొత్త పే మ్యాట్రిక్స్ పద్ధతులు ఇవే..!

8th Pay Commission 2025: భారత ప్రభుత్వం ఇటీవల 8వ వేతన కమిషన్‌పై.. చర్చలను ప్రారంభించింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు పెన్షన్ పొందుతున్నవారు ఈ కమిషన్‌పై పెద్ద ఎత్తున ఆశలు పెట్టుకున్నారు. జీవన వ్యయాలు, ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో మంచి జీతం పెంపు జరగాలని అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం..ఈ కమిషన్ 2026 జనవరి నుండి అమల్లోకి రావచ్చు.
 
జీతం పెంపులో ప్రధాన పాత్ర పోషించే అంశం “ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్.” 7వ వేతన కమిషన్‌లో ఇది 2.57గా నిర్ణయించారు. ఇప్పుడు 8వ కమిషన్‌లో.. దీన్ని 2.5 నుండి 2.8 మధ్యలో నిర్ణయించే అవకాశం ఉంది. ఇది ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, ఉద్యోగుల జీతంలో అంత ఎక్కువ పెంపు వస్తుంది.

ప్రస్తుత అంచనాల ప్రకారం, ఉద్యోగుల జీతాలు సుమారు 30% నుండి 34% వరకు పెరగవచ్చు. తక్కువ స్థాయి ఉద్యోగుల జీతం పెంపు 40%.. వరకు కూడా ఉండొచ్చు. ఉదాహరణకు..ప్రస్తుతం కనీస ప్రాథమిక జీతం ₹18,000 ఉంటే..అది ₹40,000 నుండి ₹51,000 మధ్యకు పెరగవచ్చు.

8వ వేతన కమిషన్‌లో కొత్త పే మ్యాట్రిక్స్ రూపకల్పన జరుగుతుంది. 7వ కమిషన్‌లో ఉన్న లెవల్ ఆధారిత పద్ధతిని కొనసాగిస్తూ, ప్రతి స్థాయికి కొత్త సంఖ్యలు నిర్ణయించబోతున్నారు. ముఖ్యంగా టాప్ లెవల్ ఉద్యోగులకు కూడా మంచి పెంపు దక్కే.. అవకాశం ఉంది.

ప్రస్తుతం ఉద్యోగుల ప్రాథమిక జీతానికి అదనంగా డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA) ఇవ్వబడుతోంది. కానీ కొత్త కమిషన్‌లో దీన్ని ప్రాథమిక జీతంలో కలిపే అవకాశం ఉంది. అంటే.. DA కొత్తగా శూన్యానికి సెట్ అయి, భవిష్యత్తులో పెరుగుదలలు కొత్త ప్రాథమిక జీతంపై ఆధారపడతాయి. ఇది పెన్షన్ పొందుతున్న వారికి కూడా లాభం కలిగిస్తుంది.

పెన్షన్ పొందుతున్న ఉద్యోగులకి కూడా 8వ వేతన కమిషన్ పెద్ద లాభాలు తెచ్చే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రాథమిక జీతం పెరగడం వల్ల పెన్షన్ మొత్తమూ పెరుగుతుంది. అలాగే DA విలీనం కారణంగా నెలసరి ఆదాయం పెరుగుతుంది.

ఈ కమిషన్‌ను 2026 జనవరి నుండి అమలు చేసే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, కొంత ఆలస్యం కూడా ఉండొచ్చు. కారణం, కమిషన్ ఏర్పాట్లు, ఆమోదాలు, కేబినెట్ సమీక్షలు వంటి ప్రక్రియలకు సమయం పడుతుంది. సాధారణంగా వేతన కమిషన్‌లు 18 నుండి 24 నెలలలో పూర్తి అవుతాయి. మొత్తంగా.. 8వ వేతన కమిషన్ వల్ల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

8th Pay Commission 8th Pay Commission 2025 Central Government Employees Salary Hike 2025 New Pay Matrix DA Merger

