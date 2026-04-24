8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త..ఉద్యోగి కనీస జీతం రూ.72,000కు పెంపు..లెక్కల చిట్టా విప్పిన బీపీఎంఎస్!

8th Pay Commission Update: ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగుల కల నెరవేరబోతుందా? అవుననే అంటున్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు. 8వ వేతన సంఘానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా మరో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ఉద్యోగుల జీతాలు 4 రెట్లు భారీగా పెంపుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం అందుతోంది.
ఎకనమిక్ టైమ్స్ కథనం ప్రకారం.. భారతీయ ప్రతిరక్షా మజ్దూర్ సంఘ్ (BPMS) 8 పే కమిషన్కు ఒక కీలకమైన మెమోరాండం సమర్పించింది. అందులో ఉద్యోగి కనీస జీతం రూ.72,000 ఉండగా.. జీతం గరిష్టంగా రూ.10 లక్షలుగా నిర్ణయించాలని డిమాండ్ చేసింది. అందుకు గానూ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఫిట్మెంట్ కోసం ఏకంగా 4 శాతం అమలు చేయనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న 7వ వేతన సంఘం ప్రకారం..లెవల్ 1 సాధారణ ఉద్యోగి నెలవారీ జీతం ప్రస్తుతం రూ.18,000గా ఉంది. ఇప్పుడు బీపీఎంఎస్ డిమాండ్ చేస్తున్న 4 శాతం అమలు చేస్తే.. రూ.72 వేలకు కనీస జీతం పెరుగుతుంది. అలాగే గరిష్ట వేతనాన్ని రూ.2.5 లక్షలు (నెలకు) నుంచి రూ.10 లక్షల వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. వీటితో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ను కూడా ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న 3 శాతం నుంచి 6 శాతం వరకు పెంచాలని బీపీఎంఎస్ డిమాండ్ చేస్తోంది.
8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల నివేదికను సిద్ధం చేసేటప్పుడు ఈ డిమాండ్లన్నింటినీ కచ్చితంగా పరిగణనలోకి తీసుకుంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు బీపీఎంఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ ముఖేష్ సింగ్. అయితే కనీస వేతనం 4 రెట్లు ఎందుకు పెంచాలనే డిమాండ్పై ఇప్పుడు ఓ బలమైన లాజిక్ తెరపైకి వచ్చింది.
భారత ప్రభుత్వ గణాంకాల మంత్రిత్వ శాఖ డేటా ప్రకారం బీపీఎంఎస్ సవివరంగా లెక్కలను చూపింది. 2016-17 ఏడాదిలో దేశంలో తలసరి ఆదాయం రూ.1,03,219గా ఉండగా.. గతేడాది 2024-25 నాటికి రూ.1,92,774కు పెరిగిందని ప్రస్తావించారు. అంటే పదేళ్లలో ఏకంగా 86.76 శాతం వృద్ధి నమోదైందని బీపీఎంఎస్ గుర్తుచేసింది. ఈ తలసరి ఆదాయ వృద్ధి ఫార్మూలాతో కనీస వేతనాన్ని అన్వయించాలని కొత్త డిమాండ్ను రెడీ చేసింది.
బీపీఎంఎస్ నివేదించిన లెక్కల ప్రకారం.. 7వ వేతన కమిషన ప్రకారం లెవల్ 1 ఉద్యోగి కనీస జీతం రూ.18,000 ఉండగా, దానికి 58 శాతం కరవు భత్యాన్ని (డీఏ) రూ.10,440 కలిపితే మొత్తంగా రూ.28,440 వరకు వస్తుంది. ఈ మొత్తం జీతానికి డిమాండ్ చేసిన 86 శాతం పెంపు తర్వాత కనీస వేతనం రూ.53,114 వరకు చేరుతుంది. అయితే 7వ వేతన సంఘం.. ముగ్గురు సభ్యుల కుటుంబాన్ని యూనిట్గా పరిగణిస్తే.. ఒక్కో యూనిట్కు రూ.17,704 X 3= రూ.53,112 వరకు నెల జీతం వస్తుంది.
అయితే బీపీఎంఎస్ డిమాండ్ ప్రకారం రాబోయే 8వ వేతన సంఘంలో కుటుంబ యూనిట్లను ఐదుకు పెంచితే.. ఈ కనీస వేతనం నెలకు రూ.88,524 (రూ.17,704x5) చేరుతుందని బీపీఎంఎస్ ప్రకటించింది. ఈ లెక్కన కనీసం వేతనం రూ.88 వస్తున్నా.. తాము రూ.72,000 జీతాన్ని కార్యచరణలోకి తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.