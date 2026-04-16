8th Pay Commission 2026:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన 8వ పే కమిషన్ ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద చర్చగా మారింది. ఈ కమిషన్ ద్వారా ఉద్యోగుల జీతాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్ విధానాల్లో కీలక మార్పులు రావొచ్చు. సాధారణంగా ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ప్రభుత్వం పే కమిషన్ ఏర్పాటు చేస్తుంది. దీని ప్రధాన లక్ష్యం ఉద్యోగుల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడం.
8వ పే కమిషన్ 2025లో ప్రకటించబడింది. 2026లో దీని పై చర్చలు, సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఉద్యోగుల సంఘాలు, ప్రభుత్వ విభాగాలు, పెన్షనర్ల ప్రతినిధులు తమ అభిప్రాయాలను కమిషన్కు తెలియజేస్తున్నారు. ఈ సూచనల ఆధారంగా తుది నిర్ణయాలు తీసుకోబడతాయి.
ఈ కమిషన్లో ముఖ్యంగా మాట్లాడుతున్న అంశం ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్. ఇది ఉద్యోగుల ప్రస్తుత బేసిక్ జీతాన్ని కొత్త జీతంగా మార్చే గుణకం లాంటిది. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువగా ఉంటే జీతం కూడా ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతం 3.0 నుంచి 3.25 వరకు ఉండొచ్చని అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇది అమల్లోకి వస్తే ఉద్యోగుల జీతాల్లో గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపించవచ్చు.
ఇంకో ముఖ్యమైన అంశం డీఏ (Dearness Allowance). ఇది ద్రవ్యోల్బణాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ఇచ్చే భత్యం. సంవత్సరానికి రెండు సార్లు డీఏ పెంపు ఉంటుంది. 8వ పే కమిషన్లో డీఏను బేసిక్ జీతంలో కలపాలనే ఆలోచన కూడా ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై అధికారిక స్పష్టత ఇంకా లేదు.
అరియర్స్ (Arrears) కూడా ఉద్యోగులకు ముఖ్యమైన విషయం. పే కమిషన్ అమలు ఆలస్యమైతే, గత తేదీల నుంచి లెక్కించి ఒకేసారి డబ్బు ఇస్తారు. గత పే కమిషన్లలో కూడా ఉద్యోగులు మంచి మొత్తంలో అరియర్స్ పొందారు. ఈసారి కూడా అలాంటి అవకాశం ఉంది.
పెన్షన్ విషయంలో కూడా మార్పులు రావచ్చు. ప్రస్తుతం ఉన్న కనీస పెన్షన్ భవిష్యత్తులో పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇది రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు మంచి ఊరటగా మారుతుంది. అయితే ఈ మొత్తం ప్రక్రియకు కొంత సమయం పడుతుంది. గత పే కమిషన్లను చూస్తే అమలు కావడానికి 2 నుంచి 3 సంవత్సరాలు పట్టింది. కాబట్టి తుది నిర్ణయాల కోసం ఉద్యోగులు కొంతకాలం వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది.