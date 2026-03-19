8th Pay Commission 2026: ఉద్యోగులకు భారీ రిలీఫ్.. 8వ పే కమిషన్‌లో కొత్త లాభాలు..!


8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం త్వరలో అమలులోకి రానున్న 8వ వేతన సంఘంపై కొత్త డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఉద్యోగ సంఘాలు తమ సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు ప్రభుత్వానికి అందించాయి. ఈ డిమాండ్లు ఉద్యోగుల జీవితాన్ని సులభం చేసేలా ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హెల్త్ స్కీమ్ (CGHS) సేవలను యూనియన్ టెరిటరీలు (UT) మరియు సెంట్రల్ ఆటోనమస్ బాడీలు (CAB) ఉద్యోగులకు కూడా అందించాలని కోరుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఉద్యోగులకు అన్ని చోట్ల ఈ సౌకర్యం అందుబాటులో లేదు. దీని వల్ల ఉద్యోగులు రిటైర్మెంట్ తర్వాత వైద్య సేవలు పొందడంలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అందుకే దేశవ్యాప్తంగా ఒకే విధమైన ఆరోగ్య సేవలు అందించాలని కోరుతున్నారు.  

ఇంకా ఒక ముఖ్యమైన డిమాండ్ లీవ్ ఎన్‌క్యాష్‌మెంట్ (Leave Encashment) పెంపు. ప్రస్తుతం ఉద్యోగులు రిటైర్మెంట్ సమయంలో గరిష్టంగా 300 రోజుల సెలవులను నగదుగా పొందుతున్నారు. దీన్ని 400 రోజులకు పెంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. ఉద్యోగులు సుదీర్ఘ కాలం సేవ చేయడం వల్ల ఈ పెంపు అవసరమని వారు చెబుతున్నారు.  

అలాగే కుటుంబ కార్యక్రమాలు, వివాహాలు వంటి ముఖ్యమైన సందర్భాల్లో పాల్గొనడానికి ప్రత్యేకంగా 28 రోజుల సెలవులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం పురుషులకు కేవలం పితృత్వ సెలవులు మాత్రమే ఉన్నాయి. కుటుంబ బాధ్యతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ మార్పు అవసరమని భావిస్తున్నారు.  

ఇంకా తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ కోసం ఒక సంవత్సరం వరకు ప్రత్యేక సెలవులు ఇవ్వాలని సూచించారు. ముఖ్యంగా వృద్ధ తల్లిదండ్రులు లేదా అనారోగ్యంతో బాధపడే కుటుంబ సభ్యుల కోసం ఈ సౌకర్యం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది.  

టీచర్లకు కూడా మరిన్ని సెలవులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రస్తుతం వారికి ఉన్న సెలవులు తక్కువగా ఉన్నాయని, వాటిని పెంచాలని కోరుతున్నారు.  

ఈ 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులను 2026 జనవరి 1 నుండి అమలు చేయాలని ఉద్యోగ సంఘాలు సూచిస్తున్నాయి. అయితే అసలు అమలు తేదీపై తుది నిర్ణయం ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది.

8th Pay Commission 2026 central government employees demands CGHS benefits expansion leave encashment 400 days employee benefits India Pay Commission Latest News government jobs benefits

