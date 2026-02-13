8th pay commission: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్..,జీతాల పెంపు పై చర్చ మొదలు..!

8th Pay Commission Update: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. పెన్షనర్లకు ముఖ్యమైన సమాచారం వచ్చింది. 8వ వేతన కమిషన్ ప్రక్రియ ఇప్పుడు తదుపరి దశలోకి ప్రవేశించింది. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక వెబ్సైట్ ప్రారంభమైంది. ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా వేతనాలు, పెన్షన్లు, భత్యాల సవరణపై అభిప్రాయాలు సేకరిస్తున్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం 2025 జనవరిలో 8వ వేతన కమిషన్ను ప్రకటించింది. ఆ తరువాత ఆర్థిక శాఖ దీనికి అధికారిక నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. కమిషన్కు 18 నెలల గడువు ఇచ్చారు. ఈ కాలంలో సిఫార్సులు సమర్పించాలి. ఆ సిఫార్సుల ఆధారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్లు, ఇతర భత్యాలు మారే అవకాశం ఉంది.
ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ప్రజల నుంచి సూచనలు కోరుతోంది. ముఖ్యంగా మంత్రిత్వ శాఖలు, ప్రభుత్వ విభాగాలు, ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, సంఘాలు, పరిశోధకులు, విద్యావేత్తలు.. వ్యక్తిగతంగా ఆసక్తి ఉన్నవారు కూడా తమ అభిప్రాయాలు తెలియజేయవచ్చు. ఇది అందరికీ మంచి అవకాశం.
MyGov పోర్టల్లో 18 ప్రశ్నలతో కూడిన ప్రశ్నాపత్రం అందుబాటులో ఉంది. దీనిని పూర్తి చేయడం ద్వారా మీరు మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయవచ్చు. స్పందన ఇచ్చే వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. అందువల్ల ఎలాంటి భయం లేకుండా పాల్గొనవచ్చు.
సూచనలు పంపడానికి చివరి తేదీ మార్చి 16. ఆ తేదీ తర్వాత పంపిన సూచనలు పరిగణలోకి తీసుకోకపోవచ్చు. కాబట్టి ఆసక్తి ఉన్నవారు త్వరగా స్పందించడం మంచిది. సూచనలు పంపే విధానం పూర్తిగా ఆన్లైన్లో ఉంటుంది. ముందుగా [https://www.mygov.in](https://www.mygov.in) వెబ్సైట్కి వెళ్లాలి. మొబైల్ నంబర్ లేదా ఈమెయిల్ ఐడీతో లాగిన్ అవ్వాలి. ఒక OTP వస్తుంది. దాన్ని నమోదు చేసిన తర్వాత ప్రశ్నాపత్రాన్ని పూర్తి చేయవచ్చు. పేపర్ ద్వారా లేదా ఈమెయిల్ ద్వారా పంపిన అభిప్రాయాలు స్వీకరించబడవు.
వేతన కమిషన్ నిర్ణయాలు లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీవితాలపై ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి మీకు జీతాల సవరణ, పెన్షన్ విధానం లేదా భత్యాలపై ఏమైనా సూచనలు ఉంటే..ఇది మంచి అవకాశం. మార్చి 16లోపు మీ అభిప్రాయాలను నమోదు చేసి మీ వంతు పాత్రను పోషించండి.