8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం ఆలస్యం వల్ల కేంద్ర ఉద్యోగులకు ఎంత అరియర్స్ వస్తాయంటే..?

8th Pay Commission Delay : ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు..పెన్షనర్లలో 8వ వేతన సంఘంపై పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది. వేతనాలు ఎప్పుడు పెరుగుతాయి? ఆలస్యం వల్ల బకాయిలు.. అనగా అరియర్స్.. ఎంత వరకు వస్తాయి? అనే ప్రశ్నలు అందరిలో ఉన్నాయి. ఇక వీటి గురించే ప్రస్తుతం ఒక వార్త వినిపిస్తోంది.. అదేమిటంటే
7వ వేతన సంఘం 2016 జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. సాధారణంగా ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి కొత్త వేతన సంఘం..ఏర్పాటు చేస్తారు. ఆ లెక్కన చూస్తే 8వ వేతన సంఘం 2026 జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి రావాలని ఉద్యోగులు ఆశిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం అధికారికంగా అమలు తేదీని ప్రకటించలేదు.
మంచి విషయం ఏంటంటే, 2025 అక్టోబర్లో కేంద్ర మంత్రివర్గం 8వ వేతన సంఘానికి సంబంధించిన టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ (ToR)ను ఆమోదించింది. దీని అర్థం వేతనాలపై సమీక్ష మొదలైనట్టే. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్.. కూడా వెల్లడించారు. ప్రధానమంత్రి ఆమోదంతోనే ఈ వేతన సంఘం ఏర్పాటయ్యిందని ఆయన చెప్పారు.
అయితే అమలు ఆలస్యం అయితే బకాయిలు ఎలా లెక్కిస్తారు? ఉదాహరణకు.. ఒక ఉద్యోగికి ఇప్పటి జీతం నెలకు రూ.40,000 ఉందనుకుందాం. 8వ వేతన సంఘం తర్వాత అది రూ.50,000కి పెరిగిందనుకుందాం. అంటే నెలకు రూ.10,000 పెరుగుదల. కొత్త వేతనం 2026 జనవరి నుంచి వర్తించాలి కానీ, వాస్తవంగా 2027 మేలో అమలైతే, మొత్తం 15 నెలల బకాయిలు చెల్లించాలి. అలా అయితే ఆ ఉద్యోగికి రూ.1,50,000 వరకు అరియర్స్ రావచ్చు.
ఈ లెక్కలు ప్రతి ఉద్యోగి వేతనం..గ్రేడ్..అమలు తేదీపై ఆధారపడి మారుతాయి. కొందరికి తక్కువ రావచ్చు, మరికొందరికి ఎక్కువ రావచ్చు. పెన్షనర్లకూ ఇదే విధంగా బకాయిలు వర్తించే అవకాశం ఉంది.
దీంతో 8వ వేతన సంఘం అమలుపై ఇంకా స్పష్టత లేకపోయినా..వేతనాలు పెరగడం మాత్రం ఖాయం అని ఉద్యోగులు భావిస్తున్నారు. అమలు ఆలస్యం అయినంత కాలం, అరియర్స్ మొత్తం కూడా ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అధికారిక ప్రకటన కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. పెన్షనర్లు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.