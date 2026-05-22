8th Pay Commission: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఇప్పుడు 8వ వేతన సంఘం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కొత్త పే కమిషన్ అమల్లోకి వస్తే జీతాలు భారీగా పెరిగే అవకాశముందని చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా “ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్” అనే అంశం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం 8వ పే కమిషన్ పనులను వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. మాజీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ ఆధ్వర్యంలో కమిషన్ దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగ సంఘాలతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది. ఉద్యోగుల అభిప్రాయాలు, డిమాండ్లు, పెరిగిన జీవన వ్యయాలు వంటి అంశాలను పరిశీలిస్తోంది.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉద్యోగుల ప్రస్తుత బేసిక్ జీతాన్ని కొత్త పే స్కేల్కు మార్చే గుణకం. గత 7వ వేతన సంఘం సమయంలో ఈ ఫ్యాక్టర్ను 2.57గా నిర్ణయించారు. దాంతో కనీస బేసిక్ జీతం రూ.7 వేల నుంచి రూ.18 వేలకు పెరిగింది. ఇప్పుడు 8వ పే కమిషన్లో ఈ ఫ్యాక్టర్ను మరింత పెంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. నేషనల్ కౌన్సిల్ (NC-JCM) దీనిని 3.83గా నిర్ణయించాలని డిమాండ్ చేస్తోంది. ఒకవేళ ప్రభుత్వం దీనికి అంగీకరిస్తే కనీస బేసిక్ జీతం రూ.18 వేల నుంచి రూ.51,000 దాటే అవకాశం ఉంది.
అదే సమయంలో కొన్ని సంఘాలు ఇంకా ఎక్కువ పెంపు కోరుతున్నాయి. భారతీయ ప్రతిరక్ష మజ్దూర్ సంఘ్ (BPMS) ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 4.0 వరకు పెంచాలని కోరుతోంది. ఈ డిమాండ్ అమలైతే కనీస బేసిక్ శాలరీ రూ.72 వేల వరకు వెళ్లే అవకాశముందని ఉద్యోగ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది.
రైల్వే ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా ప్రత్యేక ప్రతిపాదనలు ఇచ్చాయి. ఉద్యోగుల స్థాయిని బట్టి వేర్వేరు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్లు ఇవ్వాలని సూచించాయి. కనీస వేతనం రూ.52 వేల వరకు ఉండాలని కోరుతున్నాయి. ఇక పెన్షనర్లకు కూడా గుడ్ న్యూస్ వచ్చే అవకాశముంది. ప్రస్తుతం ప్రతి 10 ఏళ్లకు ఒకసారి పెన్షన్ సవరణ జరుగుతోంది. అయితే ఇకపై ప్రతి ఐదేళ్లకోసారి పెన్షన్ రివిజన్ చేయాలని కేంద్ర స్థాయిలో చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
కొత్త జీతాలు 2026 జనవరి 1 నుంచి అమల్లోకి రావాల్సి ఉన్నా.. కమిషన్ తుది నివేదిక మాత్రం 2027 మధ్య నాటికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. అంటే ఉద్యోగులు కొత్త జీతాల కోసం మరో ఏడాది వరకు ఎదురుచూడాల్సి రావచ్చు.
అయితే ఇందులో ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఉంది. కొత్త పే స్కేల్ అమలు ఆలస్యమైనా.. అది 2026 జనవరి నుంచే వర్తించేలా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. దీంతో మధ్యలో వచ్చిన నెలల బకాయిలు భారీ అరియర్స్ రూపంలో ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమయ్యే అవకాశముంది. అప్పటివరకు మాత్రం ఉద్యోగులకు 7వ పే కమిషన్ ప్రకారం డీఏ పెంపులు మరియు ఇతర ప్రయోజనాలు కొనసాగనున్నాయి.