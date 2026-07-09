/8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. నెలకు రూ.9,000 అదనంగా వస్తుందా!

8th Pay Commission:కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission)పై కీలకమైన డిమాండ్లు ముందుకు వచ్చాయి. ఆల్ ఇండియా ఎన్పీఎస్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ (AINPSEF) ఉద్యోగుల జీతాలు, అలవెన్సులు పెంచాలని వేతన సంఘానికి ప్రతిపాదనలు సమర్పించింది. అయితే ఇవి కేవలం ఉద్యోగ సంఘం చేసిన సూచనలు మాత్రమే. వీటిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు.
ఫెడరేషన్ ప్రతిపాదనల ప్రకారం, లెవల్-1 ఉద్యోగులకు కనీస ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్ను నెలకు రూ.9,000గా నిర్ణయించాలని కోరింది. అలాగే ఇంటి అద్దె భత్యం (హెచ్ఆర్ఏ)ను కూడా పెంచాలని సూచించింది. ఎక్స్ కేటగిరీ నగరాల్లో 36 శాతం, వై కేటగిరీ నగరాల్లో 24 శాతం, జెడ్ కేటగిరీ నగరాల్లో 12 శాతం హెచ్ఆర్ఏ ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించింది.
అంతేకాదు, డియర్నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ) పెరిగిన ప్రతిసారి హెచ్ఆర్ఏ కూడా ఆటోమేటిక్గా పెంచే విధానం ఉండాలని ఉద్యోగ సంఘం కోరింది. దీంతో ఉద్యోగులకు పెరుగుతున్న జీవన వ్యయానికి కొంత ఊరట లభిస్తుందని అభిప్రాయపడింది.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను ప్రస్తుతం ప్రతిపాదిస్తున్న 2.05 నుంచి 2.10కు పెంచాలని కూడా ఫెడరేషన్ సూచించింది. అలాగే జీతాల లెక్కింపు సమయంలో కుటుంబ పరిమాణాన్ని ముగ్గురు సభ్యులుగా కాకుండా, ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులను కలుపుకుని 4.4 మందిగా పరిగణించాలని కోరింది.
ఈ మార్పులు అమలైతే లెవల్-1 ఉద్యోగుల నెల జీతం సుమారు 65 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని ఫెడరేషన్ అంచనా వేసింది. ప్రస్తుతం సుమారు రూ.37,080గా ఉన్న వేతనం రూ.61,344 వరకు పెరగవచ్చని తెలిపింది. ఇప్పటికే 8వ వేతన సంఘం ఉద్యోగ సంఘాలు, సిబ్బంది యూనియన్లు, ఇతర వర్గాల నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరిస్తోంది. ఈ ప్రతిపాదనలను పరిశీలించిన తర్వాతే తుది నివేదికను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అందజేయనుంది.
సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ ఈ వేతన సంఘానికి ఛైర్పర్సన్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. నివేదిక సిద్ధం కావడానికి ఇంకా కొంత సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. సాధారణంగా వేతన సంఘం ఏర్పడిన 18 నెలల్లో నివేదిక సమర్పించే అవకాశం ఉంటుంది. అనంతరం ప్రభుత్వ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాతే కొత్త వేతనాలు అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.