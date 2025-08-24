English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8Th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం ఏర్పడితే.. బ్యాంకు ఉద్యోగుల జీతాలు కూడా పెరుగుతాయా?

Are Bank Employees Eligible For 8th Pay: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్ దారులు ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం త్వరలో ఏర్పడనుంది. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న ఈ వేతన సంఘం 2026 జనవరి 1వ తేదీలో ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అయితే ఈ కొత్త వేతన సంఘం ఏర్పడితే బ్యాంకు ఉద్యోగుల జీతాలు కూడా పెరుగుతాయా? వాళ్లకు కూడా అర్హత లభిస్తుందా? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 
 
 2026 జనవరి 1వ తేదీన 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆమోదం తెలిపారు. అయితే దానికి మరింత సమయం కూడా పట్టే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు నోటిఫికేషన్‌ విడుదల కాలేదు. చైర్మన్ ఇతర సభ్యులను నియమించలేదు. అయితే ఈ 8వ వేతన సంఘం ఏర్పడితే బ్యాంకు ఉద్యోగులు కూడా దీని పరిధిలోకి వస్తారా? వారి వేతనం కూడా పెరుగుతుందా?  

 ఈ 8వ పే కమిషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సంబంధించింది. 8వ వేతన సంఘం ఏర్పడితే అందరూ కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు పెరుగుతాయి. ఇది కాకుండా పెన్షన్ దారుల పింఛను కూడా పెరుగుతుంది. అయితే ఈ వేతన సంఘం బ్యాంకు ఉద్యోగులకు వర్తించదు.   

 క్లియర్ టాక్స్ ప్రకారం బ్యాంకు ఉద్యోగులు వారి జీతాలను ఇండియన్ బ్యాంక్ అసోసియేషన్ (IBA) ద్వారా పొందుతారు. వీళ్ళు 8వ వేతన సంఘం కిందకు రారు. వీరి జీతాలు 8వ వేతన సంఘం ఏర్పడటం వల్ల పెరగవు. దాని పరిధిలోకి బ్యాంకు ఉద్యోగులు రారు అని సమాచారం.   

 8వ వేతన సంఘం ఏర్పడితే 50 లక్షల మందికి పైగా ఉద్యోగులు, పింఛనుదారుల లబ్ధి పొందుతారు. అయితే ఇటీవల ఆగస్టు 12వ తేదీన రాజ్యసభలో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ పంకజ్‌ చౌదరీ 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటుపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ పే కమిషన్ ఇంకా పెండింగ్లో ఉండటానికి కారణం వివిధ రాష్ట్రాల మంత్రుల సూచనలు కూడా తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. మేజర్‌ స్టేక్‌హోల్డర్స్ ప్రధానంగా డిఫెన్స్, హోం మంత్రిత్వ శాఖకు సంబంధించిన సిఫార్సులు కూడా తీసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇంకా పెండింగ్లో ఉందన్నారు.  

8వ వేతన సంఘం కొత్త చైర్మన్ ఇతర సభ్యులను నోటిఫికేషన్ విడుదలైన వెంటనే చేపట్టనున్నారు. ఇప్పటివరకు దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ విడుదల కాలేదు. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం ఎప్పుడు ఎప్పుడా? అని ఇంకా ఎదురు చూస్తున్నారు.   

8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటునకు మరింత ఆలస్యం అయ్యే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు కూడా చెబుతున్నారు. పూర్తి స్థాయిలు ఇది అమలులోకి రావడానికి 2028 సమయం కూడా పట్టవచ్చు అని అంచనా వేస్తున్నారు.

