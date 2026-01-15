Salary Hike For Central Staff : జీతాల పెంపు ఆలస్యం అయినా నో వర్రీ.. ఇలా చేస్తే మీ అకౌంట్ లో లక్ష గ్యారెంటీ..!!

Salary Hike For Central Staff: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఎనిమిదవ వేతన సంఘం అంశం ప్రస్తుతం ప్రధాన చర్చగా మారింది. వేతన సవరణ ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వస్తుందన్న దానిపై స్పష్టత లేకపోవడంతో, ఆశతో పాటు ఆందోళన కూడా వ్యక్తమవుతోంది. ముఖ్యంగా అమలులో ఆలస్యం జరిగితే బకాయిల రూపంలో ఎంత మొత్తం లభిస్తుందన్న అంశంపై ఉద్యోగులు ఆసక్తిగా లెక్కలు వేస్తున్నారు.
ఇటీవల అక్టోబర్ 2025లో కేంద్ర మంత్రివర్గం ఎనిమిదవ వేతన సంఘానికి సంబంధించిన టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ (ToR) కు ఆమోదం తెలిపింది. దీంతో కమిషన్ అధికారికంగా తన పనిని ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం వేతన నిర్మాణం, అలవెన్సులు, పెన్షన్ విధానాలపై సమగ్ర అధ్యయనం చేసి ప్రభుత్వానికి సిఫార్సులు అందించాల్సి ఉంది. అయితే ఈ కొత్త వేతనాలు ఎప్పటి నుంచి అమలులోకి వస్తాయన్న విషయంపై ప్రభుత్వం ఇంకా ఖచ్చితమైన తేదీని ప్రకటించలేదు.
భారతదేశంలో సాధారణంగా ప్రతి పదేళ్లకోసారి వేతన సంఘం ఏర్పాటు చేసే సంప్రదాయం ఉంది. ఏడవ వేతన సంఘం జనవరి 1, 2016 నుంచి అమలులోకి వచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే ఎనిమిదవ వేతన సంఘం కూడా జనవరి 1, 2026 నుంచి అమలవుతుందని ఉద్యోగులు అంచనా వేస్తున్నారు. కానీ ఇది అధికారిక నిర్ణయం కాదని, కేవలం అంచనామాత్రమేనని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేస్తోంది.
ఈ వేతన సంఘం అమలుతో రక్షణ శాఖ సిబ్బందితో కలిపి సుమారు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, అలాగే దాదాపు 69 లక్షల మంది పెన్షనర్లు లాభపడనున్నట్లు అంచనా. అమలులో ఆలస్యం జరిగితే, పెరిగిన జీతాలను వెనుకటి తేదీ నుంచి బకాయిల రూపంలో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అందుకే బకాయిల మొత్తం ఎంత ఉంటుందన్నది ఉద్యోగుల్లో ప్రధాన చర్చాంశంగా మారింది.
ఉదాహరణకు ఒక ఉద్యోగి ప్రస్తుతం నెలకు రూ.40,000 జీతం పొందుతున్నాడని అనుకుందాం. ఎనిమిదవ వేతన సంఘం తర్వాత అతని జీతం రూ.50,000కి పెరిగితే నెలకు రూ.10,000 అదనపు లాభం వస్తుంది. కొత్త వేతనాలు జనవరి 1, 2026 నుంచి వర్తిస్తాయని భావించి, వాస్తవ చెల్లింపులు మే 2027లో ప్రారంభమైతే దాదాపు 15 నెలల ఆలస్యం అవుతుంది. ఈ లెక్కన రూ.10,000 × 15 నెలలు = రూ.1,50,000 వరకు బకాయిలు లభించే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ అంశంపై కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ స్పందిస్తూ, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అధ్యక్షతన జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఎనిమిదవ వేతన సంఘం ToRకు ఆమోదం లభించిందని తెలిపారు. కమిషన్ మధ్యంతర నివేదిక వచ్చిన తర్వాత అమలు తేదీపై నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఆయన పేర్కొన్నారు. గతంలో ఏడవ వేతన సంఘం ఫిబ్రవరి 2014లో ఏర్పడి, జనవరి 1, 2016 నుంచి అమలైన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ, ఇప్పుడు అందరి దృష్టి ఎనిమిదవ వేతన సంఘం నివేదికపై నిలిచిందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.