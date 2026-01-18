English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • 8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు శుభవార్త..15 నెలల బకాయిలు చెల్లించేందుకు మోదీ సర్కార్ రెడీ?! గతంలోనూ జరిగింది ఇదే!

8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు శుభవార్త..15 నెలల బకాయిలు చెల్లించేందుకు మోదీ సర్కార్ రెడీ?! గతంలోనూ జరిగింది ఇదే!

8th Pay Commission Arrears: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతన సవరణ కోసం ఏర్పాటు చేయాల్సిన 8వ వేతన సంఘం అమలులో జాప్యం జరిగితే, అది భారీ బకాయిలకు దారితీస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ICRA అంచనాల ప్రకారం.. ఇది ప్రభుత్వ బడ్జెట్‌పై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపనుంది.
1 /6

నిబంధనల ప్రకారం 8వ వేతన సంఘం జనవరి 1, 2026 నుండి అమలులోకి రావాలి. ఒకవేళ దీని అమలు 2027-28 ఆర్థిక సంవత్సరం (FY2028) వరకు ఆలస్యమైతే, ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు దాదాపు 15 నెలల జీతాల బకాయిలు పేరుకుపోయే అవకాశం ఉంది.   

2 /6

దీనివల్ల ప్రభుత్వ జీతాల వ్యయం ఒక్కసారిగా 40-50% పెరిగి, ఇతర అభివృద్ధి పనులకు నిధుల లభ్యత తగ్గే ప్రమాదం ఉందని ICRA పేర్కొంది.

3 /6

ఇది జనవరి 1, 2006 నుండి అమలులోకి రావాల్సి ఉన్నా, 2009లో అమలు చేశారు. దీనివల్ల 30 నెలల (2.5 ఏళ్లు) బకాయిలు పేరుకుపోయాయి. ప్రభుత్వం వీటిని రెండు విడతల్లో (2009లో 40%, 2010లో 60%) చెల్లించింది. దీనివల్ల ఆ సంవత్సరాల్లో ప్రభుత్వ వ్యయం 60% పైగా పెరిగింది.

4 /6

ఇది 2017 ఆర్థిక సంవత్సరంలో అమలులోకి వచ్చింది. అమలులో జాప్యం తక్కువగా ఉండటంతో కేవలం 6 నెలల బకాయిలను మాత్రమే చెల్లించాల్సి వచ్చింది. అయినప్పటికీ, ప్రభుత్వ వేతన బిల్లు 20.4% పెరిగి ₹1.8 ట్రిలియన్లకు చేరుకుంది.

5 /6

8వ వేతన సంఘం అమలు వల్ల FY 2028, FY 2029 ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో ప్రభుత్వ వ్యయ భారం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. జీతాలతో పాటు పెన్షనర్ల బకాయిలు కూడా తోడవుతాయి. జీతాలకే ఎక్కువ నిధులు ఖర్చయితే, మౌలిక సదుపాయాల (Capital Expenditure) వంటి రంగాలపై వెచ్చించే నిధులు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

6 /6

కేంద్ర ప్రభుత్వం 2026-27 బడ్జెట్‌లో 8వ వేతన సంఘంపై ఎటువంటి ప్రకటన చేస్తుందనేది ఇప్పుడు మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న. ఒకవేళ అమలు ఆలస్యమైతే ఉద్యోగులకు భారీ మొత్తంలో బకాయిలు అందడం ఖాయం, కానీ అది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై పెను భారాన్ని మోపుతుంది.

8th Pay Commission Salary Hike Salary Arrears 8th Pay Commission salary arrears ICRA Report 8th Pay Commission salary arrears payment

Next Gallery

Gold Production: ప్రపంచంలోని బంగారం అంతా ఈ 5 దేశాల్లోనే.. 70 శాతం ఇక్కడే!