8th Pay Commission: బ్యాంక్ క్లర్క్ జీతం ఎంత? 8వ వేతన సంఘం తర్వాత ఎంత పెరుగుతుంది.?

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్ రాబోతోంది. జీతాలు, పెన్షన్లు పెంచేందుకు 8వ వేతన సంఘం త్వరలోనే రాబోతోంది. 2026 నుంచి ఇది అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. జీతాలు కూడా 30 నుంచి 34శాతం పెరగనుంది. అయితే 8వ వేతన సంఘం అమలు తర్వాత కెనరా బ్యాంక్ క్లర్క్ జీతం నెలకు దాదాపు రూ.60,000 నుండి రూ.70,000 వరకు ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతం గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ బిగ్ గిఫ్ట్ ను అందించబోతోంది. వచ్చే ఏడాది నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 8వ వేతన సంఘం ప్రకారం జీతాలు లభిస్తాయి. దీని కారణంగా వారి ప్రస్తుత జీతంలో భారీగా పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. మనం కెనరా బ్యాంకు క్లర్కుల జీతాల గురించి మాట్లాడుకుంటే వారి జీతంలో భారీ పెరుగుదల కనిపిస్తుంది. ఈ పే కమిషన్ తర్వాత బ్యాంక్ క్లర్కు జీతం ఎంత ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
మనం కెనరా బ్యాంక్ క్లర్క్ బేసిక్ పే గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే దాదాపు రూ. 19, 900 నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది. దీనితోపాటు వారికి డియర్నెస్ అలవెన్స్, ఇంటి అద్దె అలవెన్స్, ప్రయాణ అలవెన్స్ తోపాటు అనేక ఇతర అలవెన్సులు కూడా లభిస్తాయి. ఈ అలవెన్సులను కలిపి తర్వాత మొత్తం జీతం రూ. 35వేల నుంచి రూ. 40వేల వరకు ఉంటుంది. ఇది పని అనుభవం, హోదా ప్రకారం కూడా పెరుగుతుంది.
8వ వేతన సంఘంలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57 ఉంటే... ప్రస్తుత ప్రాథమిక జీతం 2.57తో గుణిస్తారు. కొత్త ప్రాథమిక జీతం దాని ఆధారంగా నిర్ణయిస్తుంది. ప్రస్తుత ప్రాథమిక జీతం రూ. 19,900 అయితే 2.57 ఫ్యాక్టర్ తో అది దాదాపు రూ. 51,143కి చేరుకుంటుంది.
డియర్నెస్ అలవెన్స్, గృహ భత్యం, ఇతర అలవెన్సులు కూడా పెరుగుతాయి. ఎందుకంటే ఈ అలవెన్సులు ప్రాథమిక జీతం శాతం ఆధారంగా ఉంటాయి. అంటే మొత్తం జీతం కూడా రెట్టింపు అయ్యే అవకాశం ఉంది. 8వ వేతన సంఘం అమలు తర్వాత, కెనరా బ్యాంక్ క్లర్క్ మొత్తం జీతం నెలకు రూ. 60,000 నుండి రూ. 70,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉండవచ్చు.
7వ వేతన సంఘం కింద ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ దాదాపు 2.57 ఉండేది. దీని ప్రకారం ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ప్రాథమిక జీతం దాదాపు రూ.18,000గా నిర్ణయించారు. ఇప్పుడు 8వ వేతన సంఘంలో ఈ ఫిట్మెంట్ కారకం 2.57 నుండి 2.86 లేదా అంతకంటే ఎక్కువకు పెంచితే, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ప్రాథమిక జీతంలో భారీ పెరుగుదల కనిపిస్తుందనే చర్చ జరుగుతోంది.
ఈ మార్పు తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మెరుగైన జీతం లభించడమే కాకుండా, వారి అలవెన్సులు కూడా పెరుగుతాయి. ఎందుకంటే ఆ అలవెన్సులు ప్రాథమిక జీతం ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. ఈ చర్య ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పెద్ద ఉపశమనం కలిగించవచ్చు.