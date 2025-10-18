English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Basic Pay: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దీపావళి జాక్ పాట్..8వ వేతన సంఘం కంటే ముందే జీతం ఒకేసారి డబుల్..

Basic Pay: దీపావళికి ముందే  ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ప్రాథమిక వేతనంలో 2 రెట్లు పెరుగుదల నమోదు కానుంది.  8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి రాక ముందే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు  జాక్‌పాట్ అని చెప్పాలి. దీంతో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగుల వేతనం  2 రెట్లు పెరుగబోతుంది.
Basic Pay:  ప్రభుత్వం ఈ యేడాది జనవరిలో  8వ వేతన సంఘం పై ప్రకటన చేసింది. దాన్ని జనవరి 1, 2026 నుండి అమల్లోకి రానుంది. ఈ మార్పు దేశవ్యాప్తంగా 50 లక్షలకు పైగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, దాదాపు 65 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు ప్రయోజనం చేకూరబోతుంది. 

ఫిట్‌మెంట్ కారకం పే స్కేల్‌లో కీ రోల్  పోషిస్తుంది. కొత్త బేసిక్ శాలరీ  నిర్ణయించడానికి పాత ప్రాథమిక వేతనాన్ని ఫిట్‌మెంట్ కారకంతో గుణిస్తారు. ఉదాహరణకు, 6వ వేతన స్కేల్‌లో, కనీస ప్రాథమిక వేతనం 7 వేలు అయితే.. 7వ వేతన స్కేల్‌లో, దానిని 2.57 ఫిట్‌మెంట్ కారకంతో మల్టీప్లై చేయడం ద్వారా రూ.  18,000కి పెరిగింది. 

8వ వేతన సంఘం ఫిట్‌మెంట్ కారకం 1.92 నుండి 2.86 మధ్య ఉంటుందని ప్రభుత్వ వర్గాల అంచనా. ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితి, ప్రభుత్వంపై ఆర్థిక భారాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే.. దీనిని 1.96గా నిర్ణయించే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్న మాట. 

ఫిట్‌మెంట్ కారకం 1.96గా నిర్ణయించబడితే, ప్రస్తుత మినిమం బేసిక్ శాలరీ రూ. 18,000 నుండి రూ.  35,280కి పెరుగుతుంది. ఇందులో డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (DA) ఉండదు.  కానీ ఇంటి అద్దె అలవెన్స్ (HRA) కూడా ఉంటుంది. ఇది నగరాన్ని బట్టి మారుతూ వస్తుంది.

కమిషన్ సిఫార్సులను అమలు చేసే ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి ఏడాదిన్నర కంటే ఎక్కువ సమయం పట్టవచ్చని నివేదికలు చెబుతున్న మాట. అయితే, వేతన పెంపు జనవరి 2026 నుండి అమల్లోకి వస్తుందని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. 

2026 జనవరి నుండి జీతంలో పెరుగుదల ఉండబోతుంది. అంతేకాదు జనవరి నుండి ఉద్యోగులకు వేత బకాయిలు చెల్లించబడతాయి. అంచనాల ప్రకారం మార్పులు అమలు చేయబడితే.. 8వ వేతన సంఘం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇప్పటివరకు జరిగిన అతిపెద్ద వేతన సంస్కరణగా చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది. 

