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8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం బెంగళూరులో సమావేశాలు.. ఉద్యోగులకు కీలక అవకాశం

Written ByVishnupriya
Published: Aug 25, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:07 PM IST

8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం అక్టోబర్ 7, 8 తేదీల్లో బెంగళూరులో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సంఘాలు, యూనియన్లు, పెన్షనర్ల ప్రతినిధులతో సమావేశం కానుంది. జీతాలు, అలవెన్సులు, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్, పెన్షన్ వంటి కీలక అంశాలపై అభిప్రాయాలు సేకరించనుంది. సమావేశాల్లో పాల్గొనాలనుకునే సంస్థలు సెప్టెంబర్ 18లోపు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

8th Pay Commission Registration1/6

8వ వేతన సంఘం

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం ప్రక్రియలో మరో ముఖ్యమైన అడుగు పడింది. ఉద్యోగ సంఘాలు, యూనియన్లు, అసోసియేషన్లు, ఇతర సంబంధిత వర్గాలతో 8వ వేతన సంఘం బెంగళూరులో ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించనుంది. ఈ సమావేశాలు 2026 అక్టోబర్ 7, 8 తేదీల్లో జరగనున్నాయి.  

8th Pay Commission Date2/6

8వ పే కమిషన్ 2026

ఈ సమావేశాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్లు, ఉద్యోగ సేవలకు సంబంధించిన అంశాలపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులు తమ సమస్యలు, డిమాండ్లు, సూచనలను కమిషన్ ముందు నేరుగా వివరించవచ్చు. ముఖ్యంగా కొత్త జీతాల విధానం ఎలా ఉండాలి, బేసిక్ పే ఎంత పెరగాలి, అలవెన్సుల్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయాలి వంటి అంశాలను వారు ప్రస్తావించే అవకాశం ఉంది.  

8th Pay Commission Bengaluru Meeting3/6

8వ వేతన సంఘం బెంగళూరు సమావేశం

8వ వేతన సంఘాన్ని 2025 నవంబర్ 3న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. కమిషన్ తన పనిని పూర్తి చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సులు ఇవ్వడానికి 18 నెలల సమయం కేటాయించారు. ఇప్పటికే దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులతో కమిషన్ చర్చలు నిర్వహిస్తోంది. ఢిల్లీ, పశ్చిమ బెంగాల్, లడఖ్, ఉత్తరప్రదేశ్ వంటి ప్రాంతాల్లో కూడా సంప్రదింపులు జరిగాయి.  

8th Pay Commission 20264/6

సెప్టెంబర్ 18 చివరి తేదీ

బెంగళూరు సమావేశాల్లో పాల్గొనాలనుకునే సంస్థలు, యూనియన్లు, ఉద్యోగ సంఘాలు ముందుగా ఆన్‌లైన్‌లో అపాయింట్‌మెంట్ కోసం దరఖాస్తు చేయాలి. ఇందుకు 2026 సెప్టెంబర్ 18 చివరి తేదీగా నిర్ణయించారు. నిర్ణీత గడువులోపు దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తి చేయడం చాలా ముఖ్యం. సంబంధిత సంస్థలు ముందుగా 8వ వేతన సంఘానికి తమ మెమోరాండం సమర్పించాలి. ఆ తర్వాత అందే యూనిక్ మెమో ఐడీని అపాయింట్‌మెంట్ ప్రక్రియలో ఉపయోగించాల్సి ఉంటుంది. అందువల్ల సమావేశంలో పాల్గొనాలని భావించే సంఘాలు రెండు ప్రక్రియలను సమయానికి పూర్తి చేయాలి.  

8th Pay Commission5/6

ఏ అంశాలపై చర్చ ఉండొచ్చు?

బెంగళూరు సమావేశాల్లో ఉద్యోగుల బేసిక్ జీతం, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్, వివిధ అలవెన్సులు, పెన్షన్, ఇతర ఉద్యోగ సేవా నిబంధనలపై ప్రధానంగా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌పై ఉద్యోగ సంఘాల్లో ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉంది. ఎందుకంటే కొత్త వేతన విధానంలో ఉద్యోగుల బేసిక్ పేను నిర్ణయించడంలో దీనికి ముఖ్యమైన పాత్ర ఉంటుంది. అయితే తుది జీతం ఎంత పెరుగుతుంది, ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉంటుంది అనే విషయాలు ప్రస్తుతం ఖరారు కాలేదు. కమిషన్ వివిధ వర్గాల నుంచి అభిప్రాయాలు తీసుకున్న తర్వాత తన సిఫార్సులను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అందించనుంది.

Central Government Employees6/6

8వ పే కమిషన్ సమావేశం

బెంగళూరు సమావేశాలకు సంబంధించిన ఖచ్చితమైన వేదిక, సమయం, ఇతర వివరాలను అర్హత పొందిన ప్రతినిధులకు కమిషన్ తరువాత తెలియజేయనుంది. ఉద్యోగ సంఘాలు సెప్టెంబర్ 18 గడువును మిస్ కాకుండా అవసరమైన ప్రక్రియను పూర్తి చేయడం ముఖ్యంగా మారింది.

TAGS:
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026
8th Pay Commission Bengaluru Meeting
8Th Pay Commission Date

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