8th Pay Commission: కేంద్ర ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట..8వ పే కమిషన్‌పై కీలక చర్చలు..!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 28, 2026, 06:16 PM IST|Updated: May 28, 2026, 06:16 PM IST

8th Pay Commission:దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఇప్పుడు 8వ పే కమిషన్‌పై ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయి? డీఏ బేసిక్ పేలో కలుస్తుందా? ఇంటరిమ్ రిలీఫ్ వస్తుందా? అనే చర్చలు ప్రస్తుతం జోరుగా సాగుతున్నాయి.

పే కమిషన్ తాజా వార్తలు

ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు, ఇంధన ఖర్చులు, రవాణా వ్యయాల కారణంగా ఉద్యోగులు ఆర్థిక ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నారు. దీంతో 8వ పే కమిషన్ అమలుకు ముందే కొంత ఊరట ఇవ్వాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాయి.  

కేంద్ర ఉద్యోగులు

 డీఏని బేసిక్ పేలో కలపాలా?

ఉద్యోగ సంఘాలు ఇప్పుడు ప్రధానంగా డియర్‌నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ)ను బేసిక్ జీతంలో కలపాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఇలా చేస్తే తర్వాత ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ నిర్ణయించడం సులభమవుతుందని వారు చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో ప్రభుత్వంపై పడే భారీ అరియర్స్ భారం కూడా కొంత తగ్గే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఉద్యోగులకు ముందుగానే కొంత జీతం పెరిగిన ప్రయోజనం కూడా దక్కుతుందని చెబుతున్నారు.  

డీఏ విలీనం

 45 లక్షల ఉద్యోగులు ఎదురు చూపులు

దేశవ్యాప్తంగా 45 లక్షలకుపైగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, దాదాపు 60 లక్షల పెన్షనర్లు ఈ పే కమిషన్‌పై ఆశలు పెట్టుకున్నారు. వారి జీతాలు, పెన్షన్లు, అలవెన్సులు, ఇతర సర్వీస్ నిబంధనల్లో మార్పుల కోసం ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కమిషన్‌కు గడువు ఇచ్చింది. పే కమిషన్ రిపోర్ట్ వచ్చే వరకు ఇంటరిమ్ రిలీఫ్ ఇవ్వాలని ఉద్యోగ సంఘాలు ఒత్తిడి చేస్తున్నాయి. ఇలా చేస్తే పెరుగుతున్న జీవన వ్యయాల నుంచి కొంత ఉపశమనం లభిస్తుందని వారు భావిస్తున్నారు.

జీతాల పెంపు

ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌పై చర్చ

ప్రస్తుతం ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉండొచ్చనే అంశంపై కూడా చర్చ జరుగుతోంది. కొందరు నిపుణులు ఇది 2.0 వరకు ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు. అలా జరిగితే ఉద్యోగుల బేసిక్ జీతాల్లో గణనీయమైన పెరుగుదల కనిపించే అవకాశం ఉంది. తర్వాత పే కమిషన్ పూర్తి సిఫార్సులు వచ్చినప్పుడు మిగిలిన మొత్తాన్ని అరియర్స్ రూపంలో చెల్లించే అవకాశం ఉంటుందని చర్చ జరుగుతోంది.  

ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్

ప్రభుత్వంపై భారీ భారం

అయితే మరోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తోంది. గత పే కమిషన్ అమలుతో ప్రభుత్వంపై భారీ ఆర్థిక భారం పడింది. కొత్త జీతాలు, పెన్షన్లు, హెచ్‌ఆర్‌ఏ, ట్రాన్స్‌పోర్ట్ అలవెన్స్, డీఏ అరియర్స్ వంటి అంశాల వల్ల ఖర్చు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకే ప్రభుత్వం ప్రతి అంశాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.  

కేంద్ర ఉద్యోగుల వార్తలు

 ఉద్యోగులకు ఏం లాభం?

8వ పే కమిషన్ అమలైతే ఉద్యోగుల జీతాలతో పాటు పెన్షన్లు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. హెచ్‌ఆర్‌ఏ, ట్రాన్స్‌పోర్ట్ అలవెన్స్ వంటి ఇతర ప్రయోజనాలు కూడా పెరగొచ్చు. రిటైర్ అయిన ఉద్యోగులకు కూడా పెన్షన్ అరియర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో లక్షలాది కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా ఊరట లభించే అవకాశం ఉంది.

పెన్షన్ అప్‌డేట్

తుది నిర్ణయం ఎప్పుడు?

ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగ సంఘాలతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తోంది. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి సూచనలు, డిమాండ్లు సేకరిస్తోంది. 8వ పే కమిషన్‌పై తుది నిర్ణయం వచ్చే వరకు ఉద్యోగుల్లో ఆసక్తి కొనసాగనుంది. ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో ఇప్పుడు అందరి దృష్టి అక్కడికే వెళ్లింది.

