8th pay commission: ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట.. OPS పై ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్..!

8th pay commission: భారతదేశంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న అంశం “8వ వేతన సంఘం” (8th Pay Commission). ప్రతి వేతన సంఘం వచ్చినప్పుడు ఉద్యోగుల జీతాలు, పెన్షన్లు, భత్యాలు పెరుగుతాయని అందరూ ఆశిస్తారు. ఇప్పుడు కూడా అదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా పాత పెన్షన్ పథకం (OPS) మళ్లీ అమలు చేయాలన్న డిమాండ్ బలంగా వినిపిస్తోంది.
ఈమధ్య ఉద్యోగుల సంఘాలు ప్రభుత్వం.. వేతన సంఘానికి ఒక లేఖ రాశాయి. ఆ లేఖలో వారు తమ సమస్యలను, డిమాండ్లను వివరంగా చెప్పారు. ముఖ్యంగా జీతాలు, పెన్షన్ విధానం, భత్యాలపై మార్పులు కోరారు.
ఇప్పుడున్న నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) ప్రకారం ఉద్యోగులు తమ జీతం నుండి కొంత మొత్తం కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి. కానీ పాత పెన్షన్ పథకం (OPS)లో ప్రభుత్వమే పూర్తి బాధ్యత తీసుకుంటుంది. ఉద్యోగి రిటైర్ అయిన తర్వాత స్థిరమైన పెన్షన్ వస్తుంది. అందుకే చాలా మంది ఉద్యోగులు OPS మళ్లీ రావాలని కోరుతున్నారు.
ఉద్యోగుల సంఘాల ప్రకారం, కాంట్రిబ్యూషన్ ఆధారిత పెన్షన్ వల్ల భవిష్యత్తులో భద్రత తగ్గిపోతుంది. అందుకే పాత విధానం మళ్లీ తీసుకురావాలని వారు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగులు కేవలం పెన్షన్ మాత్రమే కాకుండా మరికొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు కూడా కోరుతున్నారు.
పదాల పరిమితి పెంపు: ప్రస్తుతం సూచనలు ఇవ్వడానికి 500 పదాల పరిమితి ఉంది. దీన్ని 1000 పదాలకు పెంచాలని కోరారు. స్పష్టమైన ఫార్మాట్: ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వడానికి సరైన ఫార్మాట్ అవసరం అని తెలిపారు. పెన్షనర్ల కోసం ప్రత్యేక విభాగం: పెన్షన్ రివిజన్, సమానత్వం వంటి సమస్యల కోసం ప్రత్యేక సెక్షన్ ఉండాలని కోరారు.
మహిళా ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక సౌకర్యాలు: మెటర్నిటీ లీవ్, మెన్స్ట్రువల్ లీవ్, చైల్డ్ కేర్ లీవ్ వంటి అంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. డిపార్ట్మెంట్ సమస్యలు: ప్రతి శాఖకు వేర్వేరు సమస్యలు ఉంటాయి. వాటిని ప్రత్యేకంగా చెప్పే అవకాశం ఇవ్వాలని కోరారు.
ఉద్యోగుల సంఘాలు సూచనలు పంపే గడువును 31 మే 2026 వరకు పెంచాలని కోరాయి. అలాగే ఫైల్ అప్లోడ్ పరిమితిని 2MB నుండి 10MB వరకు పెంచాలని సూచించారు. ఆన్లైన్తో పాటు ఇమెయిల్, ఆఫ్లైన్ విధానాల ద్వారా కూడా సూచనలు పంపే అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పారు.