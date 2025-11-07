English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Govt Employees: 8వ వేతన సంఘం మరింత ఆలస్యం? ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్‌?

Big Shock To Govt Employees Over Implementation Date Of 8th Pay Commission: ఎన్నో ఆశలతో ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగ వర్గాలకు భారీ షాక్‌ ఉండబోతున్నదని తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ప్రకటించిన 8వ వేతన సంఘం అమలుపై ప్రభుత్వం ఎలాంటి స్పష్టతనివ్వకపోవడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
వేతనాలు, పింఛన్‌ల సవరణ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం పదేళ్లకు ఒకసారి వేతన సంఘం ఏర్పాటుచేస్తోంది. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న ఏడో వేతన సంఘం గడువు ఈ సంవత్సరంతో ముగియనుంది. ఈ క్రమంలోనే 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటును ప్రకటించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటికి సరైన ప్రక్రియ చేపట్టలేదనే విమర్శలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎప్పుడు అమలు చేస్తారనే స్పష్టమైన తేదీ ప్రకటించకపోవడంతో ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారుల్లో ఆందోళన నెలకొంది.

8వ కేంద్ర వేతన సంఘం సిఫార్సుల ప్రభావం 1 జనవరి 2026 నుంచి ఉండాల్సి ఉంది. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలస్యం కొత్త వేతన సంఘాన్ని ప్రకటించింది. కొన్ని వారాల కింద కార్యవర్గాన్ని నియమించిన విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల ప్రకటించిన నిబంధనలలో (టీఓఆర్‌) 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సు అమలు తేదీని ప్రస్తావించలేదు. దీంతో ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

కొత్త వేతన సంఘం సిఫార్సుల అమలు తేదీని టీఓఆర్‌ చేర్చడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని ఆల్ ఇండియా డిఫెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ (ఏఐడీఈఎఫ్‌) ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ అంశంపై ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌కు లేఖ రాసింది. కొత్త వేతన సంఘం అమలు తేదీని టీఓఆర్‌లో ప్రస్తావన లేదని ఏఐడీఈఎఫ్‌ ప్రస్తావించింది.

ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న 7వ వేతన సంఘం (1 జనవరి 2016), ఆరు (1 జనవరి 2006), ఐదు (1 జనవరి 1996), నాలుగు (1 జనవరి 1986) వేతన సంఘాలకు ఇచ్చిన టీఓఆర్‌లో సిఫార్సు అమలు తేదీని ప్రకటించారని కేంద్ర మంత్రికి ఏఐడీఈఎఫ్‌ గుర్తుచేసింది. 8వ వేతన సంఘానికి ఇచ్చిన టీఓఆర్‌లో అమలు తేదీని పేర్కొనలేదని లేఖలో ఉద్యోగ సంఘం స్పష్టంగా తెలిపింది.

8వ వేతన సంఘం సిఫార్సు అమలు తేదీని నిర్ణయించేటప్పుడు వివిధ వేతన ప్యానెల్‌ల సిఫార్సుల అమలు తేదీలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని ఉద్యోగ సంఘాలు వాదిస్తున్నాయి. 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులను కూడా 1 జనవరి 2026 నుంచి అమలు చేయాలని ఉద్యోగ సంఘాలు పేర్కొంటున్నాయి.

8వ కేంద్ర వేతన సంఘం నిబంధనలను (టీఓఆర్‌)ను కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించిన తర్వాత.. కొత్త వేతన సంఘం చైర్మన్‌గా జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్, సభ్యుడిగా ప్రొఫెసర్ పులక్ ఘోష్, సభ్య కార్యదర్శిగా పంకజ్ జైన్‌ను నియమించిన విషయం తెలిసిందే.

Big Shock To Govt Employees 8th Pay Commission govt employees Salary Dearness allowance Fitment Factor DA hike Retired Employees

