  • 8th Pay Commission Big Update: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్…ఢిల్లీలో కీలక చర్చలు.. 51,000 బేసిక్ జీతంపై బిగ్ అప్డేట్!

8th Pay Commission Big Update: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్…ఢిల్లీలో కీలక చర్చలు.. 51,000 బేసిక్ జీతంపై బిగ్ అప్డేట్!

8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు.. పెన్షనర్లకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన విషయం అయిన 8వ సెంట్రల్ పే కమిషన్‌పై తాజాగా కీలక అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ కమిషన్ ఏప్రిల్ 28 నుంచి 30 వరకు ఢిల్లీలో ఉద్యోగ సంఘాలు, అసోసియేషన్లతో సమావేశాలు నిర్వహించనుంది. ఈ సమావేశాలు చాలా ముఖ్యమైనవి, ఎందుకంటే భవిష్యత్‌లో జీతాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్లపై నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి.
8వ పే కమిషన్‌కు ఇప్పటికే అనేక ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి సమావేశాల కోసం అభ్యర్థనలు వచ్చాయి. అందువల్ల, కమిషన్ వీలైనంత ఎక్కువ సంఘాలతో ఈ మూడు రోజుల్లో చర్చలు జరపాలని నిర్ణయించింది. కానీ సమయం తక్కువగా ఉండటం వల్ల అందరి అభ్యర్థనలు అంగీకరించలేమని కూడా తెలిపింది. ఈ కారణంగా కొంతమంది సంఘాలకు తర్వాతి తేదీల్లో అవకాశాలు ఇవ్వబడతాయి.

ఈ కమిషన్‌ను ప్రధాని మోదీ గత ఏడాది ఏర్పాటు చేశారు. దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలను పెంచడం, పెన్షన్ వ్యవస్థలో మార్పులు చేయడం మరియు అలవెన్సులను సవరించడం. ముఖ్యంగా "ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్" అనే అంశం ఆధారంగా జీతాలు నిర్ణయించబడతాయి. ఈ ఫ్యాక్టర్ పెరిగితే ఉద్యోగుల జీతాలు గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

ఈ కమిషన్‌కు మాజీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ చైర్‌పర్సన్‌గా ఉన్నారు. ఇతర సభ్యులుగా ప్రొఫెసర్ పులక్ ఘోష్ మరియు పంకజ్ జైన్ ఉన్నారు. వీరు ఉద్యోగ సంఘాలు, మంత్రిత్వ శాఖలు, పెన్షన్ సంస్థలు వంటి వివిధ వర్గాల నుంచి అభిప్రాయాలను సేకరిస్తారు. ఆ తరువాత వాటిని విశ్లేషించి తుది సిఫార్సులు చేస్తారు.

ఈ కమిషన్ ఢిల్లీలో మాత్రమే కాకుండా, భవిష్యత్‌లో ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా సమావేశాలు నిర్వహించనుంది. ఢిల్లీ బయట ఉన్న సంఘాలు తమ రాష్ట్రంలో లేదా సమీప రాష్ట్రాల్లో సమావేశానికి అపాయింట్‌మెంట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.  

సాధారణంగా ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పే కమిషన్ ఏర్పడుతుంది. ఇది ఉద్యోగుల జీతాలు మాత్రమే కాకుండా, ప్రభుత్వ ఖర్చులు, రిటైర్మెంట్ ప్రయోజనాలపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. ఇప్పటివరకు వచ్చిన కమిషన్లలో 7వ పే కమిషన్ అమలుకు సుమారు 2.5 సంవత్సరాలు పట్టింది. అలాగే 6వ కమిషన్‌కు 2 సంవత్సరాలు, 5వ కమిషన్‌కు 3.5 సంవత్సరాలు పట్టింది.

ప్రస్తుతం అంచనాల ప్రకారం, సుమారు 50 లక్షల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు 65 లక్షల పెన్షనర్లు ఈ కమిషన్ నిర్ణయాల వల్ల లాభపడే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుత కనీస బేసిక్ జీతం ₹18,000 నుండి సుమారు ₹51,480 వరకు పెరగవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఇదే విధంగా పెన్షన్లు కూడా పెరిగే అవకాశముంది.

మొత్తం మీద చూస్తే, 8వ పే కమిషన్ సమావేశాలు చాలా కీలక దశలో ఉన్నాయి. ఉద్యోగ సంఘాల అభిప్రాయాలు సేకరించిన తరువాత తుది నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఈ నిర్ణయాలు అమలులోకి రావడానికి కొంత సమయం పట్టినా, ఉద్యోగులకు మరియు పెన్షనర్లకు మంచి లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

