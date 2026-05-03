8th Pay Commission.కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు పెన్షన్ పొందుతున్నవారికి సంబంధించిన 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) పై ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది. ఇటీవల ఈ సంఘం మొదటి సమావేశాలు నిర్వహించగా, ఉద్యోగ సంఘాలు అనేక ముఖ్యమైన డిమాండ్లను ప్రభుత్వానికి ముందుంచాయి. ఈ నిర్ణయాలు సుమారు 50 లక్షల కేంద్ర ఉద్యోగులు మరియు 65 లక్షల రిటైర్డ్ పెన్షనర్లపై ప్రభావం చూపనున్నాయి.
ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా జీతాలు పెంచడం, పదోన్నతులు వేగంగా ఇవ్వడం, పెన్షన్ విధానంలో మార్పులు చేయడం వంటి అంశాలపై చర్చ జరిగింది. ముఖ్యంగా కనీస వేతనం రూ.18,000 నుండి రూ.69,000కు పెంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేశాయి. ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న జీవన వ్యయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ పెంపు అవసరమని వారు చెబుతున్నారు.
అలాగే ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చే వార్షిక ఇన్క్రిమెంట్ను కూడా పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రస్తుతం 3% ఉన్న ఇన్క్రిమెంట్ను 6%కు పెంచాలని కోరుతున్నారు. ఇది అమలు అయితే ఉద్యోగుల జీతాలు వేగంగా పెరుగుతాయి. అదనంగా ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ప్రమోషన్ ఇవ్వాలని, అలాగే ఉద్యోగుల కెరీర్ పురోగతికి మరిన్ని అవకాశాలు కల్పించాలని కూడా కోరుతున్నారు.
అలవెన్సుల విషయానికి వస్తే, హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ (HRA), పిల్లల విద్య అలవెన్స్ (CEA), రిస్క్ అలవెన్స్ వంటి అన్ని భత్యాలను మూడు రెట్లు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు. వీటిని డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA)తో అనుసంధానం చేయాలని సూచించారు. అదనంగా వడ్డీ లేకుండా రుణాలు, పండుగల కోసం అడ్వాన్స్లు కూడా ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు.
లీవ్ సౌకర్యాల విషయంలో కూడా మార్పులు కోరుతున్నారు. ఉద్యోగులు తమ సెలవులను 600 రోజుల వరకు నగదుగా మార్చుకునే అవకాశం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే మహిళలకు మెన్స్ట్రుయల్ లీవ్, తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ సెలవులు, పితృత్వ సెలవులు వంటి కొత్త సౌకర్యాలు కూడా ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు.
పెన్షన్ విధానంలో పెద్ద మార్పు కోరుతూ, ప్రస్తుతం ఉన్న నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ (NPS)ను రద్దు చేసి పాత యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ (UPS)ను తిరిగి అమలు చేయాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు కూడా పెన్షన్లను తరచూ సవరించాలి, 11 సంవత్సరాల తర్వాత కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ తిరిగి ఇవ్వాలి అని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
8వ వేతన సంఘం ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ఇది ఉద్యోగుల జీతాలు, అలవెన్సులు, పెన్షన్లను సవరించే బాధ్యత కలిగి ఉంటుంది. 2025లో ప్రధానమంత్రి Narendra Modi ఈ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అప్పటి నుండి దీనిపై అనేక అంచనాలు మరియు చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
ఈ సంఘం ఇంకా మరిన్ని సమావేశాలు నిర్వహించి దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉద్యోగుల పరిస్థితులను పరిశీలించనుంది. అన్ని అంశాలను సమగ్రంగా పరిశీలించిన తర్వాత తుది సిఫార్సులు ఇవ్వబడతాయి.