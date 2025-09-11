English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘంలో బిగ్‌ అప్‌డేట్‌.. కేంద్రం ముందు 14 కీలక ప్రతిపాదనలు

Big Update For 8th Pay Commission After Meet GENC With Union Minister: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘంపై కీలక అప్‌డేట్‌ వచ్చింది. కేంద్ర మంత్రితో ఉద్యోగ సంఘాలు సమావేశం కాగా కీలక ప్రతిపాదనలు ప్రభుత్వం ముందు ఉన్నాయి. ఆ వివరాలు ఉన్నాయి.
1 /7

భారతీయ మజ్దూర్ సంఘ్ (బీఎంఎస్‌)తో అనుబంధంగా ఉన్న పారిశ్రామిక సమాఖ్యల అత్యున్నత సంస్థ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జాతీయ సమాఖ్య (జీఈఎన్‌సీ) ఉన్నత స్థాయి ప్రతినిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎదుర్కొంటున్న ముఖ్యమైన సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్‌ను కలిశారు. 8వ వేతన సంఘంతో సహా విస్తృత శ్రేణి అంశాలను కవర్ చేస్తూ.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల దీర్ఘకాలిక డిమాండ్లపై ప్రభుత్వానికి వినతిపత్రం సమర్పించారు.

2 /7

కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్‌తో 4 ఆగస్టు 2025న జరిగిన సమావేశానికి సంబంధించిన మినట్స్‌ను ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జాతీయ సమాఖ్య (గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ నేషనల్ కాన్ఫెడరేషన్-జీఈఎన్‌సీ) విడుదల చేసింది. అందులో ఉద్యోగులకు సంబంధించిన కీలక విషయాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగుల డిమాండ్లు, వారి సుదీర్ఘ సమస్యలు మినిట్స్‌లో ఉన్నాయి.

3 /7

కేంద్ర మంత్రితో జరిగిన సమావేశంలో పలు కీలక అంశాలపై ఉద్యోగుల సమాఖ్య చర్చించనట్లు తెలుస్తోంది. 8వ కేంద్ర వేతన సంఘం ఏర్పాటు, పాత పెన్షన్ పునరుద్ధరణ, కారుణ్య నియామక కోటా పెంపు, సీజీహెచ్‌ఎస్‌ క్రెడిట్ సౌకర్యం, సాధారణ జేఎస్‌ఎం సమావేశాలతో సహా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించిన అనేక ముఖ్యమైన అంశాలను చర్చించినట్లు జీఈఎన్‌సీ లేఖలో పేర్కొంది.

4 /7

జీఈఎన్‌సీ 14 సూచనలను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వివరించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల దీర్ఘకాలికంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రధాన డిమాండ్లను కవర్ చేసే వినతిపత్రాన్ని సంఘం సమర్పించింది. చర్చించిన కీలక అంశాలలో 8వ కేంద్ర వేతన సంఘం రాజ్యాంగానికి సంబంధించినది ఉంది. 8వ సీపీసీని ఏర్పాటు చేయడం ఆవశ్యకతను ప్రతినిధి బృందం ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించినట్లు తెలుస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను చురుగ్గా సంప్రదిస్తున్నదని.. 8వ సీపీసీ రాజ్యాంగాన్ని త్వరలో ప్రకటించే అవకాశం ఉందని మంత్రి హామీ ఇచ్చారని జీఈఎన్‌సీ తెలిపింది.

5 /7

15 ఏళ్లకు బదులుగా 12 సంవత్సరాల తర్వాత కమ్యూటెడ్ పెన్షన్ పునరుద్ధరణకు సంబంధించి, గత పెన్షన్ పునరుద్ధరణ సమయపాలనపై క్యాట్‌ ఆదేశాలను అమలు చేయాలని జీఈఎన్‌సీ కోరింది. వివిధ పోస్టులలో పదోన్నతి కోసం నివాస వ్యవధి తగ్గింపు అంశంపై, కెరీర్ పురోగతిని మెరుగుపరచడానికి ఈ డిమాండ్‌ను ఉంచామని సంఘం తెలిపింది. దీనికి మంత్రి స్పందిస్తూ.. 8వ సీపీసీ ఏర్పాటుచేసిన తర్వాత ఈ సమస్యను సమర్థవంతంగా పరిష్కరించవచ్చని సూచించారు.

6 /7

సీజీహెచ్‌ఎస్‌, సీఎస్‌ (ఎంఏ) ఆసుపత్రులలో చికిత్స కోసం క్రెడిట్/ నగదు రహిత లావాదేవీపై చర్చించడం ముఖ్యమైన అంశం. నగదు రహిత వైద్య సేవలు లేకపోవడంతో ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను సమావేశంలో ప్రధానంగా చర్చించిట్లు తెలుస్తోంది. ఈ విషయాన్ని కుటుంబ ఆరోగ్య సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో సానుభూతితో పరిశీలిస్తానని ఆ శాఖ మంత్రి హామీ ఇచ్చారు.

7 /7

రాష్ట్రీయ రాజ్య కర్మచారీ మహాసంఘ్, భారతీయ స్వయంత కర్మచారీ మహాసంఘ్, భారతీయ రైల్వేస్ మజ్దూర్ మహా సంఘ్, టోపోగ్రాఫికల్ సర్వే అసోసియేషన్, భారతీయ పోస్టల్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ ప్రతినిధుల నుంచి కేంద్ర మంత్రికి విజ్ఞాపనలు వెళ్లాయని.. అన్ని ప్రతిపాదనలను పరిశీలించి అవసరమైన చర్య కోసం అధికారులకు పంపనున్నారు.

Dearness allowance Salary Hike Employees Salary 8th Pay Commission CGHS Pension Commutation 8th Pay Commission Update

Next Gallery

Sunrisers New Captain: సన్‌రైజర్స్ టీమ్‌కు కొత్త కెప్టెన్.. కావ్య మారన్ షాకింగ్ నిర్ణయం..!