8th Pay Commission Fitment Factor Updates: 8వ కేంద్ర వేతన సంఘం (8th Pay Commission) కింద ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, వేతన లెక్కలపై జోరుగా చర్చలు జరుగుతున్న వేళ.. కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్లపై వ్యాఖ్యానించడానికి నిరాకరించిన కేంద్రం.. రాజ్యసభలో లేవనెత్తిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..
8వ వేతన సంఘం ఒక స్వతంత్ర సంస్థగా పనిచేస్తుందని.. దాని సమావేశాలు, భాగస్వాములతో చర్చలు లేదా పరిశీలనలో ఉన్న ప్రతిపాదనల గురించి ప్రభుత్వానికి సమాచారాన్ని వెల్లడించాల్సిన అవసరం లేదని పార్లమెంట్లో కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.
వేతనాల లెక్కింపులో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, ఫ్యామిలీ యూనిట్ను 3 నుంచి 5కు పెంచాలనే ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్లను ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోందా..? అని రాజ్యసభ ఎంపీ జావేద్ అలీ ప్రశ్నించారు. ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌదరి ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చారు.
కమిషన్ విధివిధానాల (ToR) ప్రకారం.. అది తన తుది నివేదికను సిద్ధం చేసే వరకు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై జరిపే సమావేశాలు, సూచనలు లేదా ప్రతిపాదనల గురించి ప్రభుత్వానికి తెలియజేయాల్సిన చట్టపరమైన బాధ్యత కమిషన్కు లేదని అన్నారు. తనకు నోటిఫై చేసిన విధివిధానాల (ToR) పరిధిలో స్వతంత్రంగా పనిచేస్తుందని తెలిపారు.
కాగా.. కమిషన్ ఇప్పటివరకు ఎన్ని సమావేశాలు నిర్వహించిందో లేదా ఏ ఉద్యోగ సంఘాలను సంప్రదించిందో కూడా కేంద్రం ప్రభుత్వం వెల్లడించలేదు. నవంబర్ 3, 2025 నాటి ప్రతిపాదన ప్రకారం.. 8వ కేంద్ర వేతన కమిషన్ ఏర్పడిన 18 నెలల్లోగా తన సిఫార్సులను సమర్పిస్తుందని మాత్రం పేర్కొంది.
7వ వేతన సంఘం సమయంలో అమలు అయిన 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను ఈసారి 3.83 కి పెంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 3.83కి పెరిగితే.. ఉద్యోగుల కనీస ప్రాథమిక వేతనం ప్రస్తుత రూ.18 వేల నుంచి నేరుగా రూ.69 వేలకు పెరుగుతుంది.
అదేవిధంగా వేతన లెక్కింపు సూత్రంలో కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్యను 3 నుంచి 5కి పెంచి.. ఉద్యోగి ఆధారపడిన తల్లిదండ్రులను కూడా ఈ కుటుంబ పరిధిలోకి చేర్చాలని కోరుతున్నారు.