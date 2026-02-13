8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పెన్షర్లకు కేంద్రం బంపర్ జాక్ పాట్.. ఫిటెమెంట్, జీతం భారీగా పెంపు..

8th Pay Commission: 8వ వేతన కమిషన్ అమలు కోసం ఎదురుచూస్తున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు గొప్ప శుభవార్త . కొత్త వేతన కమిషన్ కింద, డీఏ భత్యంతో సహా ఫిట్ మెంట్ 20 శాతం పెరుగబోతున్నట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. దీని వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కనీస మినిమమ్ జీతం ₹18,000 నుండి ₹34,560కి పెరుగబోతుంది. ఇందులో ఫిట్మెంట్ కారకం ఏమిటి? జీతం పెరుగుదల ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం..
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు కొత్త వేతన కమిషన్ కేవలం జీతం సవరణ కాదు. బదులుగా, ఇది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జీతాన్ని పున: వ్యవస్థీకరించడం అవుతుంది. తాజాగా 8వ వేతన సంఘం కింద, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతం, డీఏతో సహా, ఫిట్మెంట్ కారకం ఆధారంగా 20 శాతం పెరుగబోతుందని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఫిట్మెంట్ కారకం ఎంత పెరగబోతుంది. జీతం ఎంత పెరుగుతుందనేది చూడాలి.
నవంబర్ 2025లో ఏర్పడిన 8వ వేతన సంఘం జనవరి 1, 2026 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది. ఇటీవల, కొత్త వేతన సంఘం యొక్క కొత్త వెబ్సైట్ కూడా ప్రారంభించారు. దీనిలో సూచనలు ఇవ్వడానికి 18 ప్రశ్నలు అడిగారు.
జనవరి 2026 నుండి అమల్లోకి వచ్చే 8వ వేతన సంఘంలో 60% డీఏ, 1.92 శాతం ఫిట్మెంట్ కారకం ఉండబోతుంది. 1.92 ఫిట్మెంట్ కారకం ఆధారంగా, 20% జీతం పెరగబోతుంది. ఇది మినిమమ్ బేసిక్ శాలరీ ₹18,000 నుండి ₹34,560కి పెరగబోతుంది.
8వ వేతన కమిషన్ గణన: 7వ CPC ₹18,000+ 60% DA (₹10,800) × 1.92 ఫిట్మెంట్ కారకం = ₹34,560 (కొత్త ప్రాథమిక వేతనం). 8వ వేతన కమిషన్ అమలు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలను సవరించడమే కాకుండా. దాని ప్రభావం పెన్షనర్లు కూడా భారీగా పెన్షన్ పెరగబోతుంది.
కొత్త వేతన కమిషన్ అమలు తర్వాత పెన్షనర్లకు భారీ ఊరట లభించనుంది. పెరిగిన జీతం ఇప్పుడే ఇవ్వకపోయినా.. ఒక యేడాది ఆలస్యమైనా.. జవవరి 2026 నుంచి పెరిగిన జీతాన్ని ఏరియస్ రూపంలో చెల్లించబోతున్నారు. ఈ భారీ పెంపు వలన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు భారీగా లాభపడనున్నారు.
Disclaimer: ఈ వార్త కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే వ్రాయబడింది. ఇది ఎలాంటి ప్రభుత్వ జీతాల పెంపు లేదా పెన్షన్ పెంపుకు హామీ ఇవ్వడం లేదు. ఖచ్చితమైన సమాచారం కోసం ప్రభుత్వ అధికార వెబ్సైట్లను సంప్రదించమని సిఫార్సు చేయబడింది.